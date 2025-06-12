Белорусы по всей стране сдают кровь в преддверии Всемирного дня донора

«Тихий подвиг». В преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, белорусы по всей стране безвозмездно сдают кровь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из пунктов 12 июня развернулся в столичном офисе Красного Креста.

Сначала – стандартный опрос и экспресс-анализ, если показатели в норме – допускают к сдаче. 450 миллилитров – столько крови забирают у донора за один раз. Кажется много, но для здоровья это абсолютно безопасно, а для тяжелобольных, пострадавших в авариях, пациентов онкологических центров и рожениц – может быть единственным шансом на жизнь. К слову, одна порция донорской крови может стать спасением сразу для четырех человек. Сделать доброе дело стремятся общественные деятели, представители госорганов и организаций, учреждений образования, спорта и просто неравнодушные граждане. Для многих – это уже традиция.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Хоккейная команда Президента уже много лет подряд приходит в преддверии Дня донора поучаствовать в акции «Безвозмездная сдача крови». Для нас это хорошая возможность быть причастным к благим делам, потому что, возможно, это спасет чью-то жизнь. Чувствуем себя прекрасно, никакой слабости нет. Например, сегодня у нас уже после обеда будет хоккейная тренировка хоккейной команды Президента.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Это вызывает такое воодушевление того хорошего, что мы можем принести в жизнь нашу и помогая людям, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому для меня это благородно. И я прихожу сюда, показываю тем, что… Знаете, много существует слухов о том, что это, может, опасно или не опасно. Вот мы много лет уже с командой приходим и сдаем кровь нуждающимся. Поэтому я призываю всех, кто хочет быть причастным, полезным людям. Белорусы охотно присоединяются к благородной миссии. Только за 2024 год более 102 тысяч граждан стали донорами. Средний возраст добровольцев – от 30 до 40 лет, при этом около 60 % из них – женщины.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Наиболее часто в Республике Беларусь встречается вторая положительная и первая положительная. Есть редкие фенотипы. Мы еще замораживаем редкие группы, первую отрицательную, так и эритроциты, которые заготавливаются, годны 42 суток, а так мы до трех лет можем хранить. Первая отрицательная, например, достаточно редкая, она используется для обменного переливания новорожденным.