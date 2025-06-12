Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске

В самом разгаре лето. В живописных скверах многолюдно. Особенно привлекает любителей семейного отдыха парк Горького. В нем каждый найдет что-то интересное.

Алина Трус, корреспондент: Парк основали в 1805 году, тогда его называли губернаторским садом. Это был сквер с аллеями, цветниками и дикими водоемами площадью 18 гектаров. К концу XIX века в нем появился и первый стадион с велотреком, а также игровые зоны.

С тех пор это детский парк имени Горького. На месте бывшего кинотеатра «Летний» в 1981-м установили памятник литературному классику. С каждым десятилетием парк все больше трансформировался. Сейчас это по-прежнему центр притяжения жителей и гостей столицы. Но уже в обновленном виде. Отправляемся на экскурсию.

Алина Трус:

Мы заметили, что парк в этом году значительно обновился. Расскажите нам, что интересного может увидеть теперь гость столицы.