Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске

В самом разгаре лето. В живописных скверах многолюдно. Особенно привлекает любителей семейного отдыха парк Горького. В нем каждый найдет что-то интересное.
В самом разгаре лето. В живописных скверах многолюдно. Особенно привлекает любителей семейного отдыха парк Горького. В нем каждый найдет что-то интересное.
Алина Трус, корреспондент:
Парк основали в 1805 году, тогда его называли губернаторским садом. Это был сквер с аллеями, цветниками и дикими водоемами площадью 18 гектаров. К концу XIX века в нем появился и первый стадион с велотреком, а также игровые зоны.
С тех пор это детский парк имени Горького. На месте бывшего кинотеатра «Летний» в 1981-м установили памятник литературному классику. С каждым десятилетием парк все больше трансформировался. Сейчас это по-прежнему центр притяжения жителей и гостей столицы. Но уже в обновленном виде. Отправляемся на экскурсию.
Алина Трус:
Мы заметили, что парк в этом году значительно обновился. Расскажите нам, что интересного может увидеть теперь гость столицы.
Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер «Минскзеленстроя»:
Да, действительно, в 2025 году завершена реконструкция Центрального детского парка имени Горького. Так обновился внешний вид павильонов. Построили новые павильоны в едином стиле. Плюс ко всему проложены новые коммуникации, инженерные сети. Реконструирована трансформаторная подстанция. Поставлено два новых аттракциона в парк. Демонтирована бухта моряка, на месте нее расположилась зона тихого отдыха. Плюс выполнен текущий ремонт плиточного покрытия.
В мае 2025 года завершились работы по улучшению мест отдыха. При реализации проекта учли статус парка Горького. Он считается историко-культурной ценностью. Поэтому максимально сохранили ландшафт, использовали только экологический материал.
Подробности в видео.