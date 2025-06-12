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Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске

12 июня 2025 10:24
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В самом разгаре лето. В живописных скверах многолюдно. Особенно привлекает любителей семейного отдыха парк Горького. В нем каждый найдет что-то интересное.

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске-2

Алина Трус, корреспондент:
Парк основали в 1805 году, тогда его называли губернаторским садом. Это был сквер с аллеями, цветниками и дикими водоемами площадью 18 гектаров. К концу XIX века в нем появился и первый стадион с велотреком, а также игровые зоны.

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске-4

С тех пор это детский парк имени Горького. На месте бывшего кинотеатра «Летний» в 1981-м установили памятник литературному классику. С каждым десятилетием парк все больше трансформировался. Сейчас это по-прежнему центр притяжения жителей и гостей столицы. Но уже в обновленном виде. Отправляемся на экскурсию.

Алина Трус:
Мы заметили, что парк в этом году значительно обновился. Расскажите нам, что интересного может увидеть теперь гость столицы.

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске-6

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер «Минскзеленстроя»:
Да, действительно, в 2025 году завершена реконструкция Центрального детского парка имени Горького. Так обновился внешний вид павильонов. Построили новые павильоны в едином стиле. Плюс ко всему проложены новые коммуникации, инженерные сети. Реконструирована трансформаторная подстанция. Поставлено два новых аттракциона в парк. Демонтирована бухта моряка, на месте нее расположилась зона тихого отдыха. Плюс выполнен текущий ремонт плиточного покрытия.

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске-8

В мае 2025 года завершились работы по улучшению мест отдыха. При реализации проекта учли статус парка Горького. Он считается историко-культурной ценностью. Поэтому максимально сохранили ландшафт, использовали только экологический материал.

Подробности в видео.

# Алина Трус # Руслан Косевич # Парки Минска # Отдых

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