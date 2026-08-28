Новости по тегу #Донорство в Беларуси

Как пояснили в Центре, причиной распространения фейка стала некорректная трактовка информации.
Она состоялась при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Участие приняли более 40 добровольцев – каждый прошел медосмотр и сдал кровь.
Масштабный проект по безвозмездной сдачи крови при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий стартовал по всей стране.
Чтобы снизить нагрузку на медиков, часть желающих направили в стационарные пункты, а почти 200 добровольцев сдавали кровь в передвижном комплексе центра трансфузиологии. Среди участников было много молодежи, студентов, сотрудников организаций – тех, кто впервые решился на такой шаг.
«Женский союз помогает. Кровь – пациентов спасает» – девиз акции. Ежегодно донорами крови в Беларуси становятся около 100 тысяч человек.
Все регионы отозвались, с удовольствием присоединились к нашей акции. Акция будет проходить не только в Минске, но и во всех областных и районных центрах, где есть отделения гемотрансфузии.
Сегодня служба крови Беларуси – это самодостаточная система. Она полностью обеспечивает потребности нашей медицины, а готовность белорусов помогать другим, бьет рекорды.
14 июня отмечают Всемирный день донора. Каждая донация – это не просто процедура по забору крови, а реальный шанс на спасение чьей-то жизни – от сложных операций до помощи пострадавшим в катастрофах.
Белорусы охотно присоединяются к благородной миссии. Только за 2024 год более 102 тысяч граждан стали донорами. Средний возраст добровольцев – от 30 до 40 лет, при этом около 60 % из них – женщины.
Присоединится к ним могут и участники акции по добровольной сдаче крови. Она проводится ежегодно в канун Международного дня донора.
Важную социальную инициативу по развитию донорства в стране поддержала крупнейшая общественная организация.
Около 100 студентов и преподавателей университета приняли участие в Дне донора.
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