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Новости по тегу #Донорство в Беларуси

В Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии опровергли слухи о нехватке донорской крови
28 августа 2026 17:07

В Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии опровергли слухи о нехватке донорской крови

В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ
09 июня 2026 06:10

В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
19 мая 2026 17:00

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»

День донора прошел в Национальном профцентре
06 мая 2026 06:57

День донора прошел в Национальном профцентре

Белорусский союз женщин инициировал акцию по добровольной сдаче крови
08 сентября 2025 06:35

Белорусский союз женщин инициировал акцию по добровольной сдаче крови

Благотворительная акция по донорской сдачи крови прошла в Беларуси по инициативе БСЖ
05 сентября 2025 14:25

Благотворительная акция по донорской сдачи крови прошла в Беларуси по инициативе БСЖ

Безвозмездно, но бесценно! В Беларуси ежедневно донорами становятся около 1,5 тыс. человек
28 июня 2025 17:31

Безвозмездно, но бесценно! В Беларуси ежедневно донорами становятся около 1,5 тыс. человек

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором
14 июня 2025 17:21

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором

Белорусы по всей стране сдают кровь в преддверии Всемирного дня донора
12 июня 2025 11:23

Белорусы по всей стране сдают кровь в преддверии Всемирного дня донора

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек
10 июня 2025 08:32

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек

«Белая Русь» запустила благотворительный проект по безвозмездному сбору крови
15 мая 2025 07:35

«Белая Русь» запустила благотворительный проект по безвозмездному сбору крови

В МГЛУ прошла благотворительная акция по сдаче крови
05 ноября 2024 19:28

В МГЛУ прошла благотворительная акция по сдаче крови