В Беларуси стартовал приём документов в первые классы

Порядка 90 тысяч юных белорусов впервые сядут за парты в новом учебном году. 12 июня школы и гимназии по всей стране начали принимать документы от родителей будущих первоклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С раннего утра у дверей учреждений образования выстроились очереди. Впрочем, долго стоять в них не приходится – 10-15 минут и все необходимые процедуры соблюдены.

Сарра Малеева, жительница Минска:

Ребенок очень хочет в школу, стремится. Пойдет в ту же школу, в которую я ходила. Школа в пяти минутах ходьбы от дома. На общественном транспорте ездить не надо. Ребенок спокойно сам сможет в дальнейшем ходить, и я не буду переживать за него.

Правила подачи немного изменились. Для того, чтобы записать детей в учреждение образования по месту жительства, необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении, а также медицинскую справку. Сделать это можно по 15 августа. Зачислять учащихся будут в порядке очередности.