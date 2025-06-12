В Беларуси стартовал приём документов в первые классы

Порядка 90 тысяч юных белорусов впервые сядут за парты в новом учебном году. 12 июня школы и гимназии по всей стране начали принимать документы от родителей будущих первоклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядка 90 тысяч юных белорусов впервые сядут за парты в новом учебном году. 12 июня школы и гимназии по всей стране начали принимать документы от родителей будущих первоклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С раннего утра у дверей учреждений образования выстроились очереди. Впрочем, долго стоять в них не приходится – 10-15 минут и все необходимые процедуры соблюдены.
Анна Дробеня, жительница Минска:
Я хочу пойти в школу, научиться читать и писать.
Анастасия Дробеня, жительница Минска:
Все прошло замечательно, очень быстро. Внимание уделили очень хорошее. Не дождемся 1 сентября.
Сарра Малеева, жительница Минска:
Ребенок очень хочет в школу, стремится. Пойдет в ту же школу, в которую я ходила. Школа в пяти минутах ходьбы от дома. На общественном транспорте ездить не надо. Ребенок спокойно сам сможет в дальнейшем ходить, и я не буду переживать за него.
Правила подачи немного изменились. Для того, чтобы записать детей в учреждение образования по месту жительства, необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении, а также медицинскую справку. Сделать это можно по 15 августа. Зачислять учащихся будут в порядке очередности.
Аксана Казакевич, директор средней школы № 133 имени Д.Г. Фроликова Минска:
Это нововведение достаточно актуальное на сегодняшний момент. Я думаю, что все, кто желает попасть в первые классы, смогут выбрать себе учреждение образования по той планке, которую они для себя установили.
В правительстве обсудили подготовку к новому учебному году – какие нововведения ждут школьников?
Если родитель хочет, чтобы ребенок учился в школе или гимназии, которая не прикреплена к его району, он также может подать заявление. При наличии в школе свободных мест – в зачислении не откажут.