Кадровые ошибки недопустимы! Лукашенко встретился с Администрацией Президента

От кадров до обращений граждан – основные направления работы Администрации Президента обсудили на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свое время определили, что такие встречи должны быть регулярными.

Этот государственный орган осуществляет организационное, информационное, экспертно-аналитическое и правовое обеспечение деятельности главы государства. Неслучайно Администрацию Президента называют «политическим штабом». Практически все ключевые назначения и решения, которые принимает Президент, проходят через его Администрацию. На плечах этих людей – большая ответственность за результат, к которому стремится вся страна, а, значит, и спрос соответствующий, подчеркнул Президент. В стране завершилась избирательная кампания. Стратегия политического, экономического, социального развития страны определена. Теперь предстоит серьезная работа на результат. К каждому вопросу Президент требует подходить ответственно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цель предстоящей работы сегодня – обозначить узкие места, корректировать подходы к решению тех задач, которые были поставлены перед страной. По порядку. Первое. Главное направление работы Администрации Президента страны, как раньше в советские времена говорили: конек партии – кадры. Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидата на должность, как только открывается вакансия, ищем долго и находим не сразу. Даже кадровый реестр главы государства. Допускаются факты внесения Президенту недостаточно проработанных кадровых предложений. Администрация Президента должна принципиально жестко подходить к отбору предлагаемых кандидатов. Кадровые ошибки недопустимы. Вы должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов и совхозов, заканчивая самыми высокими уровнями. Но обсуждать предложение для внесения Президенту вы должны коллективно. Не прихоть, извините, что так говорю, главы Администрации или двоих-троих человек, а вы коллективно должны проштудировать ту или иную кандидатуру. Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться.