Белорусы не переписывают события. Вадим Лакиза о честной истории

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Вопрос острый, с националистическим характером. А зачем нам объективно? Давайте, чтобы возвеличить свою нацию.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой: Битва на Чудском озере будет или это уже не наша история?

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси: Нет, Национальный исторический музей… Уже это слово от «национального» до «национализма», тут сложная грань для научных дискуссий. Мы покажем, исходя из наших государственных национальных интересов.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Почему? Это период Древней Руси, там участвовали полоцкие воины. И Грюнвальд будет. Мы покажем все исторические периоды, объективно к ним подойдем, отразим наиболее важные, ключевые для нашего, для наших предков, для нашего народа и нашей государственности элементы. Это неизбежно. Мы свою интерпретацию определенную даем, но еще раз подчеркну, без искажений и фальсификаций.

Евгений Пустовой:

А Калиновский?

Вячеслав Данилович:

И Калиновский найдет свое место, естественно. Мы из истории никого и ни один период не вычеркиваем.

Евгений Пустовой:

Просто фактчекинг или это будет еще и аналитика? Люблинская, Брестская унии, как они повлияли на наше дальнейшее развитие?

Вячеслав Данилович:

Тяжело повлияли. Будет фактура, будут и мультимедийные средства, и в этих мультимедийных средствах для желающих можно будет более подробно почитать, что же это было за событие, какое оно влияние оказало на наших предков, на историю нашего народа, нашей государственности. То есть разумное сочетание. Все должно быть в меру. И артефакты, и современные новомодные методы, и, возможно, интерактивные какие-то зоны и прочие вещи.