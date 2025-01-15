В Советском районе столицы подвели итоги благотворительного марафона «Наши дети»

Так, в Советском районе на одной сцене выступили волонтеры благотворительного проекта. Это творческие и активные молодые люди, которые на протяжении всего месяца дарили тепло своих сердец тем, кто в этом нуждается. Играли в спектаклях и выступали на концертах. Всего 180 школьников. Они презентовали красочное представление.

Амина Сосновская, учащаяся средней школы № 22:

Детям очень приятно смотреть, что люди для них стараются. Благодаря Деду Морозу и Снегурочке они верят в сказку и думают, что сказка у них будет всю жизнь.