В Советском районе столицы подвели итоги благотворительного марафона «Наши дети»

Ярко и красиво завершился самый добрый марафон «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ярко и красиво завершился самый добрый марафон «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в Советском районе на одной сцене выступили волонтеры благотворительного проекта. Это творческие и активные молодые люди, которые на протяжении всего месяца дарили тепло своих сердец тем, кто в этом нуждается. Играли в спектаклях и выступали на концертах. Всего 180 школьников. Они презентовали красочное представление.
Амина Сосновская, учащаяся средней школы № 22:
Детям очень приятно смотреть, что люди для них стараются. Благодаря Деду Морозу и Снегурочке они верят в сказку и думают, что сказка у них будет всю жизнь.
Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Мы действительно дошли до каждого ребенка. Мы вошли в семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями. Мы пришли к тем детям, которые обучаются на дому. Мы поздравили детей – лауреатов различных премий. Мы поздравили детей, которые добились больших успехов в учебной деятельности.
Поздравили лучших спортсменов. Мы практически всех детей, которые живут в нашем Советском районе, поздравили с новогодними праздниками. И каждому из них мы подарили сказку.
Только в Советском районе в рамках марафона «Наши дети» прошло свыше 300 мероприятий. Ребята из многодетных семей, воспитанники детских домов и приютов получили подарки и необходимую помощь. Волонтеры продолжат и дальше исполнять мечты и желания юных минчан.