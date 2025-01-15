«Национальный исторический музей – ответ для западников, которые хотят поставить нас на колени» – член Молодёжного парламента

Евгений Пунинский, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Белорусский национальный исторический музей сегодня является ответом для западников, которые хотят поставить нас на колени. Они постоянно гнобят нас, что мы едины, что мы друг друга уважаем. Они хотят расколоть нас. Мне хочется сказать, что когда мы будем выходить из музея, в голове должна прокручиваться перефразированная строчка «Для меня ты Беларусь, для других занозонька» с гордостью. Для того чтобы мы действительно понимали, что мы одна страна такая в мире, которая любит свою историю.

Мы понимаем, что каждая прожитая минута для нас – это уже история. Мы ее прожили, все, это уже прошлое. Но мы сделаем так, чтобы это стало такой своеобразной машиной времени, когда люди могут друг к другу приходить домой и говорить: а ты был в этом музее? Так сходи туда. Ты постоянно читаешь фантастику, а фантастике не нужно. Она уже здесь, в реалии. Ты приходишь, ты понимаешь, кем были твои предки, ты берешь с них пример. Ты не можешь позволить себе расслабиться. То есть этот музей – это стержень, мы понимаем, что когда мы будем совсем уже такими взрослыми людьми, мы будем понимать, что мы внутри молоды. Потому что история никогда не умирала и не умрет. А значит, мы ее будем творить, и музей нам в этом будет помогать.