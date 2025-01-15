Кому нельзя нырять в прорубь – профессиональный взгляд медика

Сочетание слов «старый Новый год» приводит в тупик любого иностранца. Ну а для нас это вполне себе привычный праздник, такой душевный, добрый, спокойный. Несмотря на то, что мы его не отмечаем так же бурно, как обычный Новый год, но все-таки отмечаем, это повод еще раз собраться за круглым столом со своими родными, близкими, отметить волшебную ночь, посидеть, поговорить. За то, что мы дважды отмечаем Новый год, мы должны быть благодарны Русской православной церкви. Потому что, когда в 1918 году в России ввели новый григорианский календарь, церковь его не признала и продолжила чтить праздники по юлианскому календарю.

Михаил Брыжов, заведующий Молодечненской станцией скорой медицинской помощи:

Конечно, люди с какими-то хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердечной системы, нервной системы. Мы все можем представить воздействие холодной ледяной воды, когда температура воды + 2, + 3 и, несмотря на то, что ты там мало времени пробыл, грубо говоря, вошел и вышел, неподготовленному человеку это стресс для организма. И если у человека уже был перенесенный инфаркт, эпилепсия, у него это все может, конечно, спровоцировать. С детьми, которые неподготовленные... Детей же раньше в детских садах закаливали, в советских детских садах потихоньку приучали к водному режиму, но когда некоторые мамы сильно верующие тянут с собой первый раз ребенка без соответствующей подготовки, ну это вплоть до обморока может случиться. Потому что воздействие ледяной воды – это потом выходишь и как миллионы иголочек, вот так раздражает кожу, спазм сосудов. А потом выходишь – раскрывается это все, красный становишься. И вот сказали, в мороз 15-20 градусов, на морозе на самом деле легче, потому что вода теплее окружающего воздуха получается. Но долго все равно там не просидишь без соответствующей подготовки.