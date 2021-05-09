Белорусы на площади Победы 9 Мая: «Пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг»

Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая проходят в сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У обелиска на площади Победы работает наша съемочная группа.
Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая проходят в сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У обелиска на площади Победы работает наша съемочная группа.
Ксения Худолей, корреспондент:
Поздравляю всех белорусов. Что будет происходить сегодня здесь, на площади Победы? В целом все мероприятия на этой локации объединены в «Памятный патриотический марафон». Его начнет уже традиционная и неотъемлемая часть 9 Мая в Беларуси – это церемония возложения цветов, венков к монументу Победы. Участие в церемонии примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. И назначена она на 11 часов. Но многолюдно на площади Победы уже с самого утра, наверное, потому что у каждого белоруса есть своя история, связанная с этой страшной войной. Трибуны заполнены, и мы успели пообщаться с людьми, узнать, с какими эмоциями они сюда приходят. Ну, конечно, это и боль, и радость, и трепет, такая смешанная палитра эмоций. Они сами, впрочем, рассказали, почему сегодня День Победы начинают праздновать именно здесь, у монумента Победы.
Для нас праздник – это праздник нас всех, наших семей, наших близких, наших отцов, моего деда, который геройски погиб в этой войне. Это праздник моей мамы, которая жила одна без отца за эту нашу Победу. Мы мирная страна. И мы сюда пришли от всей души, мы сюда пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг.
У меня воевали все в моей семье – дедушки, бабушки. У меня дед прошел один три войны, бабушка вторая и еще один дедушка в партизанах воевали. Поэтому для нашей семьи это действительно праздник со слезами на глазах. И я очень рада, что в Беларуси у нас с трепетом и большой гордостью относятся и к ветеранам, и к празднованию Дня Победы.
Ксения Худолей:
Почтить память героев Великой Отечественной войны на площадь Победы прибыли официальные делегации, трудовые коллективы, люди искусства и культуры, спортсмены и много моих коллег, тех людей, которых вы видите по телевизору каждый день. Но сегодня они здесь не для популярности, не для того, чтобы привлечь к себе внимание. Наверное, потому что быть здесь всем вместе, отмечать этот праздник – это для них какая-то особенная миссия. Ведь ни один их них не стесняется своей позиции. И нам они сегодня рассказали, что для них значит День Победы.
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Ксения Худолей:
Очень приятно этим утром видеть на площади Победы ветеранов. Кто-то с улыбкой, кто-то со слезами на глазах. И мне кажется, каждый вспоминает те ужасы войны. Они не забудутся никогда, потому что мы несем в себе эту память. И это, наверное, самое главное. Памятная церемония, церемония возложения цветов и венков к монументу Победы обещает быть очень красочной. Все вместе сразу после церемонии у Вечного огня здесь мы споем «День победы», песню, слова которой знает каждый белорус и слова которой не оставят никого равнодушным. Сразу после этого в небо взлетят тысячи шаров. И каждый из них символизирует тех, кто в этой страшной войне показал себя бесстрашным, отважным и ответственным за наше с вами будущее.