Белорусы на площади Победы 9 Мая: «Пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг»

Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая проходят в сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У обелиска на площади Победы работает наша съемочная группа.

Ксения Худолей, корреспондент:

Поздравляю всех белорусов. Что будет происходить сегодня здесь, на площади Победы? В целом все мероприятия на этой локации объединены в «Памятный патриотический марафон». Его начнет уже традиционная и неотъемлемая часть 9 Мая в Беларуси – это церемония возложения цветов, венков к монументу Победы. Участие в церемонии примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. И назначена она на 11 часов. Но многолюдно на площади Победы уже с самого утра, наверное, потому что у каждого белоруса есть своя история, связанная с этой страшной войной. Трибуны заполнены, и мы успели пообщаться с людьми, узнать, с какими эмоциями они сюда приходят. Ну, конечно, это и боль, и радость, и трепет, такая смешанная палитра эмоций. Они сами, впрочем, рассказали, почему сегодня День Победы начинают праздновать именно здесь, у монумента Победы.

Для нас праздник – это праздник нас всех, наших семей, наших близких, наших отцов, моего деда, который геройски погиб в этой войне. Это праздник моей мамы, которая жила одна без отца за эту нашу Победу. Мы мирная страна. И мы сюда пришли от всей души, мы сюда пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг.

У меня воевали все в моей семье – дедушки, бабушки. У меня дед прошел один три войны, бабушка вторая и еще один дедушка в партизанах воевали. Поэтому для нашей семьи это действительно праздник со слезами на глазах. И я очень рада, что в Беларуси у нас с трепетом и большой гордостью относятся и к ветеранам, и к празднованию Дня Победы.