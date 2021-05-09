Новости Беларуси. К поздравлениям с праздником Победы присоединились космонавты. Видеообращение записал экипаж МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова землянам адресовал и белорус Олег Новицкий.

Олег Новицкий, космонавт: Дорогие друзья, сегодня, 9 мая 2021 года, мы – Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай – с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы.

Петр Дубров, космонавт:

В этот день 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Этот день по праву считается одним из главных событий ХХ века, определивших будущее, мирное развитие человеческой цивилизации.

Олег Новицкий:

Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу.