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Олег Новицкий: Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла

09 мая 2021 07:41
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Новости Беларуси. К поздравлениям с праздником Победы присоединились космонавты. Видеообращение записал экипаж МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова землянам адресовал и белорус Олег Новицкий.

Олег Новицкий: Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла-1

Олег Новицкий, космонавт:
Дорогие друзья, сегодня, 9 мая 2021 года, мы – Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай – с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы.

Олег Новицкий: Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла-4

Петр Дубров, космонавт:
В этот день 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Этот день по праву считается одним из главных событий ХХ века, определивших будущее, мирное развитие человеческой цивилизации.

Олег Новицкий:
Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу.

# Великая Отечественная война # общество # Олег Новицкий # Пётр Дубров # Марк Ванде Хай # Фотофакт

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