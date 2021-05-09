«Флаг и герб символизируют самое важное – дружественность нашего народа». Мнение жены офицера в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх:
Второе воскресенье мая – традиционно праздник Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь. В последнее время много происходит вокруг этих государственных символов. Оппозиция всегда пыталась вернуть кровавый бчб-флаг, который достался в наследие после распада СССР. И ведь не просто так молодой Лукашенко, пришедший к власти в 1994-м, убрал ту самую ненавистную символику.
Мы знаем жуткую историю бчб-флага, именно под ним убивали, терзали, издевались, истребляли наших прадедов во время войны. И ветераны поспешили с инициативой заменить эти символы. Им было больно видеть предательский флаг над землей победителей.
Юлия Артюх:
Наша родная Беларусь всегда была в составе чего-то: то целиком, то по частям. И после распада СССР мы действительно обрели независимость, суверенитет. Поэтому замена наследственных символов была вполне логична – начать с чистого листа.
Проанализировав события прошлого года, очевидно: бчб-флаг подняли предатели. Так зачем было подменять государственный флаг? А затем, что, подняв бчб-полотнище, был очевиден призыв: валить неугодных, но своих. Все как в 1941-1945.
Юлия Артюх:
Как выглядят наши государственные флаг и герб все знают, а вот что символизируют? Подробно можно прочитать на сайте нашего Президента, а я скажу одно: они символизируют самое важное – дружественность нашего народа. Это было испокон веков и есть сейчас. Именно дружественность, которую в политике называют многовекторностью и за которую так не любят Беларусь в Европе.
«Зелёный – цвет лесов, полей». Что символизируют цвета на флаге Республики Беларусь?
Дружелюбие, миролюбие, спокойствие – это все про народ на белорусской земле победителей. Как поется в нашем гимне: мы, беларусы – мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі. В год народного единства одно пожелание: мира и добра в наши дома и на наши улицы, дорогие белорусы!
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.
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