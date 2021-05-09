«Флаг и герб символизируют самое важное – дружественность нашего народа». Мнение жены офицера в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх: Второе воскресенье мая – традиционно праздник Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь. В последнее время много происходит вокруг этих государственных символов. Оппозиция всегда пыталась вернуть кровавый бчб-флаг, который достался в наследие после распада СССР. И ведь не просто так молодой Лукашенко, пришедший к власти в 1994-м, убрал ту самую ненавистную символику.

Мы знаем жуткую историю бчб-флага, именно под ним убивали, терзали, издевались, истребляли наших прадедов во время войны. И ветераны поспешили с инициативой заменить эти символы. Им было больно видеть предательский флаг над землей победителей.

Юлия Артюх:

Наша родная Беларусь всегда была в составе чего-то: то целиком, то по частям. И после распада СССР мы действительно обрели независимость, суверенитет. Поэтому замена наследственных символов была вполне логична – начать с чистого листа.

Проанализировав события прошлого года, очевидно: бчб-флаг подняли предатели. Так зачем было подменять государственный флаг? А затем, что, подняв бчб-полотнище, был очевиден призыв: валить неугодных, но своих. Все как в 1941-1945.