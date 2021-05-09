Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём герба и флага: с их обретением мы состоялись как нация

Новости Беларуси. Неотъемлемой частью независимости нашей страны являются государственные символы. Мы уже говорили, что 9 Мая в 2021 году – двойной праздник. С Днем Государственного герба и Государственного флага белорусов поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

История создания первых символов белорусской государственности неразрывно связана с советской эпохой, подарившей народам законное право на самоопределение. С их обретением мы, белорусы, состоялись как нация, вместе с братскими республиками прошли великий путь от белорусской народности до народа-победителя, стали страной – основательницей ООН, обрели статус полноправного участника международных отношений и, невзирая на беспрецедентное внешнее давление, сохранили свою независимость. Сегодня государственная символика защищает суверенитет Беларуси, объединяя всех нас в стремлении сберечь жизненный уклад, исконные традиции и героическое прошлое.

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