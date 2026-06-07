Белорусское качество – бренд страны! Как регулируется ценообразование? Интервью со Светланой Короткевич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич. От фрезерных станков до торговой сети – Светлана Короткевич рассказала о судьбоносном жизненном повороте Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

От фрезерных станков до торговой сети. Что произошло, что явилось триггером? Какой жизненный поворот был в вашей жизни, что вы сказали: станки мне не нужны, теперь я буду торговать?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Я выросла на радиозаводе. Выросла каким образом? Все-таки мне пришлось отучиться на высшее образование по специальности «Экономика и управление предприятием». Пришла на собеседование, собеседование прохожу с успехом. Каково мое удивление, когда ребята, которые сдали со мной вместе эти экзамены на тройки, поступают, то есть они в списках зачисленных, а меня нет. Я не поняла, думаю, наверное, какая-то ошибка. Иду в деканат, выясняю, в чем дело, а мне говорят: «У вас в трудовой книжке на тот момент это было не заполнено, что вы учились в техникуме 4 года, вам не засчитали». У них получается по 5 лет трудового стажа, а у меня 9 или 10 месяцев. Естественно, я иду забирать документы – вот тут опять поворот. Я стою расстроенная, в очереди человек 30. Подходит за мной парень: «Что такая грустная?» Говорю, что документы забираю, не поступила. Спрашивает: «Плохо сдала экзамен?» Я говорю, что нет, четверка, пятерка и зачет по экономике. Мы в разговоре о перипетиях обучения, поступления выясняем, что у него, оказывается, есть целевое направление. Как вы думаете, откуда? Из Гомельского радиозавода. Он поступил в общем потоке. Он мне говорит: «Давай перепишем на тебя это целевое, ты же работаешь там». Вот так я стала заочной студенткой экономики, экономического факультета Политехнического университета. «Уже 20 лет в этом направлении». Как Светлана Короткевич попала в торговлю?

Светлана Короткевич:

Придя на радиозавод после декретного отпуска, я поняла, что предприятие теряет свои позиции. Весь наш коллектив ушел на тот момент в открывшееся частное предприятие. Меня туда тоже пригласили. Я пришла специалистом, работая там с торгово-промышленной палатой, сертифицировала продукцию, которую мы выпускали. Прошло, по-моему, 6 лет, мне стало скучно. Я нашла такую работу, у меня было несколько вариантов выбора. Пришла на собеседование, мне сказали, извините, но это место уже занято. Я собралась уйти, на тот момент замдиректора по коммерческим вопросам посмотрел мое резюме и сказал, что нет, мы вас не отпустим. Так я попала в торговлю. Я хочу сказать, что в этом году, не считая того опыта, который я получила, в конце 80-х, в начале 90-х с клетчатой сумкой, в этом году у меня 20 лет как я уже в этом направлении. Работала на должности сначала начальника отдела, потом заместителя директора по коммерческим вопросам и финансированию, доросла до руководителя этого предприятия, но с приставочкой исполняющий обязанности, потому что на тот момент уже наша компания поглощала еще две. Но на тот момент я еще просто задумывалась о новой работе, а она меня уже ждала. Меня заметил на одном из совещаний руководитель города и пригласил к себе в команду. Именно в горисполком в лице начальника управления торговли и услуг, я там проработала практически 10 лет. Есть ли профдеформация при выборе продуктов в магазине? Александр Осенко:

Когда выбираете продукты или товары в магазине, оцениваете качество и цену? Есть профессиональная деформация?

Светлана Короткевич:

Всегда есть деформация. Вы знаете, я же не сразу стала тем, кого вы приглашаете на свои замечательные передачи. Я до этого работала в общей сложности 6 лет в розничных сетях. Когда я исполняла обязанности руководителя, у меня было в подчинении 12 (на тот момент первых) магазинов в Республике Беларусь крупной сетевой компании, я шла вдоль бонет с замороженными продуктами и могла просто по внешнему виду понимать, что это просроченный товар. Что значит быть человеком? Мнение Светланы Короткевич

Александр Осенко:

Что значит быть человеком, в вашем понимании? Светлана Короткевич:

Уметь слушать, договариваться. Если есть какие-то объективные, скажем, устои, которые должны быть выполнены в рамках государственной политики, нужно уметь эту информацию доносить не силовым способом, а объясняя, для чего это надо в тот или иной момент.