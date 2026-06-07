Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А вы каким-то образом ведете переговоры с маркетплейсами, чтобы они продавали белорусское?
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Не только ведем, а мы работаем совместно.
Александр Осенко:
Вы не боитесь, что маркетплейсы торговлю как таковую, я имею в виду торговые центры, задвинут на второй план?
Светлана Короткевич:
Онлайн и оффлайн торговля на сегодня имеют разные модели бизнеса, и поэтому затратный механизм в традиционной торговле, которыми являются торговые центры, он значительнее, нежели у маркетплейсов. Поэтому Министерство совместно с правительством не стоит на месте. Мы немножечко задержались, регулировали этот рынок маркетплейсов в первую очередь какими-то законными актами, которые касаются только лишь торговли.
А с 2026 года на площадке МАРТ совместно с заинтересованными концернами, министерствами, представителями бизнес-сообществ разрабатывается законопроект на основе опыта, который был изучен и Российской Федерацией, и ЕАЭС: Казахстан, Узбекистан; и ЕС, и Китаем. Мы изучили очень большой массив информации, посмотрели, как в этом направлении свои традиционные рынки защищают люди, которые этим путем прошли. И сегодня мы готовим пока концептуальный законопроект, который уже в июне мы планируем передать в правительство для того, чтобы согласовать подходы в этом направлении.
Светлана Короткевич:
И это будет регулирование не только маркетплейсов, а всех цифровых платформ, которые так или иначе осуществляют деятельность на территории страны. Будут рассмотрены такие вопросы, как учет деятельности интернет-площадок, маркетплейсов, интернет или e-commerce, как принято сейчас говорить, всех направлений для того, чтобы мы понимали, как развивается этот рынок и принимали оперативные меры для того, чтобы не произошло закрытия торговых центров. Плюс мы хотим все-таки приземлить иностранных собственников интернет-платформ, чтобы они были зарегистрированы на территории Республики Беларусь и чтобы налоги оставались в стране.
Александр Осенко:
Все-таки цифровые платформы с удовольствием идут на территорию Республики Беларусь?
Светлана Короткевич:
Конечно.
Александр Осенко:
А почему мы, или, может быть, я не прав, не зарегистрировали свой бренд на территории Республики Беларусь? Или есть бизнесмены, кто решает эти вопросы?
Светлана Короткевич:
Вы все-таки, наверное, не совсем правы. У нас буквально в ноябре 2025 года открылся маркетплейс Белпочты.
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