Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А вы каким-то образом ведете переговоры с маркетплейсами, чтобы они продавали белорусское?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Не только ведем, а мы работаем совместно. Александр Осенко:

Вы не боитесь, что маркетплейсы торговлю как таковую, я имею в виду торговые центры, задвинут на второй план? Светлана Короткевич:

Онлайн и оффлайн торговля на сегодня имеют разные модели бизнеса, и поэтому затратный механизм в традиционной торговле, которыми являются торговые центры, он значительнее, нежели у маркетплейсов. Поэтому Министерство совместно с правительством не стоит на месте. Мы немножечко задержались, регулировали этот рынок маркетплейсов в первую очередь какими-то законными актами, которые касаются только лишь торговли. А с 2026 года на площадке МАРТ совместно с заинтересованными концернами, министерствами, представителями бизнес-сообществ разрабатывается законопроект на основе опыта, который был изучен и Российской Федерацией, и ЕАЭС: Казахстан, Узбекистан; и ЕС, и Китаем. Мы изучили очень большой массив информации, посмотрели, как в этом направлении свои традиционные рынки защищают люди, которые этим путем прошли. И сегодня мы готовим пока концептуальный законопроект, который уже в июне мы планируем передать в правительство для того, чтобы согласовать подходы в этом направлении.