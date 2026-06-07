Как обеспечивают рынок овощами в межсезонье? О госзаказе рассказала Светлана Короткевич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вернусь к закладкам плодоовощной продукции. Некоторое время назад была такая проблема, что к осени, как говорится, был только импорт и не доживали наши белорусские овощи и фрукты. Но больше к овощной продукции. Как будет обстоять или как уже обстоит ситуация с этим?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Была при моей памяти такая ситуация, когда в стране не было белорусского картофеля, или, как мы называем, борщевого набора в полном ассортименте. И это было связано в первую очередь с диспаритетом цен где-то. С другой стороны, это вопросы касались урожайности того периода. И, соответственно, не совсем правильно распределенных ресурсов непосредственно производителями. И я хочу сказать, что были учтены эти ошибки, были сделаны выводы с учетом работы наших фермерских хозяйств, которые так или иначе формируют именно предложения внутри нашей страны. И было принято в 2025 году создать возможность на уровне государства сделать госзаказ, который бы позволил в межсезонный период с ноября по некоторым продуктам, таким как капуста и яблоки, до 1 мая, а по грязным овощам, таким как картофель, морковь и свекла, до 1 июня, обеспечить наше население под полную его потребность.