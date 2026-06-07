Как обеспечивают рынок овощами в межсезонье? О госзаказе рассказала Светлана Короткевич
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вернусь к закладкам плодоовощной продукции. Некоторое время назад была такая проблема, что к осени, как говорится, был только импорт и не доживали наши белорусские овощи и фрукты. Но больше к овощной продукции. Как будет обстоять или как уже обстоит ситуация с этим?
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Была при моей памяти такая ситуация, когда в стране не было белорусского картофеля, или, как мы называем, борщевого набора в полном ассортименте. И это было связано в первую очередь с диспаритетом цен где-то. С другой стороны, это вопросы касались урожайности того периода.
И, соответственно, не совсем правильно распределенных ресурсов непосредственно производителями. И я хочу сказать, что были учтены эти ошибки, были сделаны выводы с учетом работы наших фермерских хозяйств, которые так или иначе формируют именно предложения внутри нашей страны. И было принято в 2025 году создать возможность на уровне государства сделать госзаказ, который бы позволил в межсезонный период с ноября по некоторым продуктам, таким как капуста и яблоки, до 1 мая, а по грязным овощам, таким как картофель, морковь и свекла, до 1 июня, обеспечить наше население под полную его потребность.
Светлана Короткевич:
Нужно сказать, что этот год, который по этому механизму мы работали все вместе первый раз, мы обеспечили свою страну, свои торговые, бюджетные организации под стопроцентную потребность плодоовощной продукции в межсезонный период. Но есть небольшие нюансы относительно остатков, которые мы видим по объемам, которые не выбрали.
Александр Осенко:
А вы предпочитаете дефицит по закладке или профицит?
Светлана Короткевич:
Все-таки профицит. Объясню почему. Потому что как только наши предприятия сельского хозяйства или же производители упускают часть своего рынка, туда обязательно придет импортная продукция. Но мы же сегодня за белорусский патриотизм. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что исконно белорусские товары однозначно должны быть только нашего производства.
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