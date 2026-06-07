Продолжается визит в Беларусь заместителя председателя КНР Хань Чжэна
Минск и Пекин развивают сотрудничество в различных сферах. Белорусско-китайские отношения – пример стратегического партнерства. Особенно важно, что фундаментом
взаимодействия выступает не только высокий уровень политического диалога, но и экономическая составляющая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В эти дни две страны «сверяют часы». Продолжается визит в Беларусь заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна. В центре внимания – запуск ключевых инвестиционных проектов, углубление всепогодного стратегического партнерства, развитие индустриального парка «Великий камень».
2026-й и 2027-й объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Этот вопрос 7 июня в центре внимания на двустороннем форуме в Минске. Обсуждают перспективы продвижения белорусской продукции на китайский рынок, расширение торговых связей и новые возможности для наращивания экспорта в КНР. Участие принимают около 50 китайских компаний.
Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:
Первый форум такого уровня, экспорт наших товаров, своих хозяйственных товаров в Китай. Эта инициатива была китайской стороны. Естественно, по понятным причинам мы эту инициативу поддержали, поскольку это одна из основных наших экспортных позиций в эту страну. Нам есть что предложить с точки зрения технологий и с точки зрения поставки самой продукции.
Китай остается вторым по величине рынком сбыта для белорусских товаров. В 2025 году экспорт в этот регион вырос в 15 раз, преимущественно за счет поставок рапсового масла. Как увеличить этот показатель – обсудят на выставке «Белагро-2026». Ее посещение в программе заместителя председателя Китайской Народной Республики.