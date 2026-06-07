Продолжается визит в Беларусь заместителя председателя КНР Хань Чжэна

Минск и Пекин развивают сотрудничество в различных сферах. Белорусско-китайские отношения – пример стратегического партнерства. Особенно важно, что фундаментом

взаимодействия выступает не только высокий уровень политического диалога, но и экономическая составляющая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снопков провел встречу с Зампредседателя КНР В эти дни две страны «сверяют часы». Продолжается визит в Беларусь заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна. В центре внимания – запуск ключевых инвестиционных проектов, углубление всепогодного стратегического партнерства, развитие индустриального парка «Великий камень».

2026-й и 2027-й объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Этот вопрос 7 июня в центре внимания на двустороннем форуме в Минске. Обсуждают перспективы продвижения белорусской продукции на китайский рынок, расширение торговых связей и новые возможности для наращивания экспорта в КНР. Участие принимают около 50 китайских компаний.