Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему у нас иногда в магазинах белорусское стоит дороже, чем импортное?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Вы знаете, Александр Александрович, я бы здесь поспорила. Уже таких ситуаций в нашей стране несколько лет нет, когда у нас стало работать 713-е постановление, которое регулирует ценообразование в стране как на наши товары, так и на импортные. При этом нужно сказать, что сегодня есть и объективная причина для определенных товары, я сейчас не говорю о большой потребительской корзине, которая как раз-таки регулируется 713-м постановлением, это и продовольственные, и непродовольственные товары. Есть объективная причина, например, высокие цены на импорт, который используется в производстве. Например в кондитерской отрасли, мы знаем все, что какао-бобы, по-моему, в 2024 году очень высоко подросли в цене. И, соответственно, хотели бы производители или не хотели, но для того, чтобы оставить качественный товар в том рецептурном диапазоне, когда мы привыкли с вами есть вкусные шоколадные конфеты, нужно соблюсти тот баланс, чтобы в угоду качественным характеристикам не скатиться в сторону дешевизны.