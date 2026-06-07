Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Почему у нас иногда в магазинах белорусское стоит дороже, чем импортное?
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Вы знаете, Александр Александрович, я бы здесь поспорила. Уже таких ситуаций в нашей стране несколько лет нет, когда у нас стало работать 713-е постановление, которое регулирует ценообразование в стране как на наши товары, так и на импортные. При этом нужно сказать, что сегодня есть и объективная причина для определенных товары, я сейчас не говорю о большой потребительской корзине, которая как раз-таки регулируется 713-м постановлением, это и продовольственные, и непродовольственные товары.
Есть объективная причина, например, высокие цены на импорт, который используется в производстве. Например в кондитерской отрасли, мы знаем все, что какао-бобы, по-моему, в 2024 году очень высоко подросли в цене. И, соответственно, хотели бы производители или не хотели, но для того, чтобы оставить качественный товар в том рецептурном диапазоне, когда мы привыкли с вами есть вкусные шоколадные конфеты, нужно соблюсти тот баланс, чтобы в угоду качественным характеристикам не скатиться в сторону дешевизны.
Светлана Короткевич:
Да, это, наверное, где-то неправильно. Но, с другой стороны, нужно еще и смотреть на те моменты, как логистические цепочки в рамках санкционного давления. Все-таки проблемы есть в части доставки, где-то приходится эти вопросы по большому кругу решать. Соответственно, эти все затраты ложатся в конечный продукт, который так или иначе оплачивает потребитель. Ну а что говорить про белорусские товары, то они на сегодня в ценовом диапазоне держатся практически на одном уровне. Вот недавно получили статистику.
Индекс потребительских цен апреля к марту сегодня составляет 100,2 %. По итогам четырех месяцев — 102,5 %. А вот к уровню 2025 года, то есть к четырем месяцам 2024 года, ИПЦ составляет 105,4 %.
Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич.