Лукашенко дал согласие на назначение Алексея Зубовича замминистром экономики

Глава Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Алексея Зубовича на должность заместителя министра экономики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
До настоящего времени Зубович занимал должность начальника главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики.
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