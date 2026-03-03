Прямой эфир

Лукашенко дал согласие на назначение Алексея Зубовича замминистром экономики

03 марта 2026 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко дал согласие на назначение Алексея Зубовича замминистром экономики-0

Глава Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Алексея Зубовича на должность заместителя министра экономики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

До настоящего времени Зубович занимал должность начальника главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики.

Читайте также:

Лукашенко произвел кадровые назначения руководства в Госсекретариате Совета безопасности

Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН

Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК

Фото: president.gov.by

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК
03 марта 2026 09:55

Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК

Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН
03 марта 2026 09:33

Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН

Лукашенко произвел кадровые назначения руководства в Госсекретариате Совета безопасности
03 марта 2026 09:22

Лукашенко произвел кадровые назначения руководства в Госсекретариате Совета безопасности