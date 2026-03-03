Лукашенко дал согласие на назначение Алексея Зубовича замминистром экономики

Глава Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Алексея Зубовича на должность заместителя министра экономики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

До настоящего времени Зубович занимал должность начальника главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики.

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