Прямой эфир

Кадровый день у Лукашенко: Госсекретариат, Совбез, НАН, КГК, дипкорпус и союзные структуры

03 марта 2026 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Кадровый день у Лукашенко: Госсекретариат, Совбез, НАН, КГК, дипкорпус и союзные структуры-0

Лидер Республики Беларусь 3 марта рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства назначил:

  • Неверовского Александра Викторовича – первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
  • Горбатенко Андрея Михайловича – заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
  • Залесского Виталия Геннадьевича – первым заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;
  • Труханова Алексея Валентиновича - заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;
  • Фисенко Игоря Валентиновича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Словацкой Республике;
  • Николайчика Юрия Владимировича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Зимбабве;
  • Алешкевича Максима Николаевича – заместителем председателя Комитета государственного контроля;
  • Красовского Дмитрия Анатольевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству.
     

Лукашенко произвел кадровые назначения руководства в Госсекретариате Совета безопасности

Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН

Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК

Кадровый день у Лукашенко: Госсекретариат, Совбез, НАН, КГК, дипкорпус и союзные структуры-2

Глава государства также дал согласие на назначение:

  • Жидецкого Сергея Степановича – председателем Столинского райисполкома;
  • Зубеля Сергея Викторовича - председателем Логойского райисполкома;
  • Власовца Александра Андреевича – главой администрации Московского района г.Бреста;
  • Ефимовича Николая Михайловича – главой администрации Ленинского района г.Бреста;
  • Колосовской Анастасии Николаевны – ректором УО "Белорусская государственная академия искусств";
  • Дорожко Анатолия Андреевича – председателем Комитета государственного контроля Минской области;
  • Игликова Алексея Алексеевича – председателем Комитета государственного контроля Гродненской области;
  • Зубовича Алексея Ивановича – заместителем министра экономики;
  • Зенченко Евгения Валентиновича – первым заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;
  • Каленика Виталия Станиславовича – директором организационного департамента Исполнительного комитета СНГ;
  • Бельчика Ивана Ивановича – начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства;
  • Чернолевского Алексея Юрьевича – начальником департамента правового обеспечения Постоянного комитета Союзного государства;
  • Денисенко Вадима Ивановича – начальником департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;
  • Петрашовой Ольги Владимировны – первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России (продление срока работы);
  • Маркевича Александра Ивановича – заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;
  • Сташкевича Сергея Викторовича – заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;
  • Жвиридовской Светланы Лютияновны – заместителем начальника главного правового управления Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
     

Фото: president.gov.by

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко дал согласие на назначение Алексея Зубовича замминистром экономики
03 марта 2026 10:09

Лукашенко дал согласие на назначение Алексея Зубовича замминистром экономики

Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК
03 марта 2026 09:55

Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК

Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН
03 марта 2026 09:33

Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН