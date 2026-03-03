Кадровый день у Лукашенко: Госсекретариат, Совбез, НАН, КГК, дипкорпус и союзные структуры
Лидер Республики Беларусь 3 марта рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства назначил:
- Неверовского Александра Викторовича – первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
- Горбатенко Андрея Михайловича – заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
- Залесского Виталия Геннадьевича – первым заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;
- Труханова Алексея Валентиновича - заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;
- Фисенко Игоря Валентиновича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Словацкой Республике;
- Николайчика Юрия Владимировича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Зимбабве;
- Алешкевича Максима Николаевича – заместителем председателя Комитета государственного контроля;
- Красовского Дмитрия Анатольевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству.
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Глава государства также дал согласие на назначение:
- Жидецкого Сергея Степановича – председателем Столинского райисполкома;
- Зубеля Сергея Викторовича - председателем Логойского райисполкома;
- Власовца Александра Андреевича – главой администрации Московского района г.Бреста;
- Ефимовича Николая Михайловича – главой администрации Ленинского района г.Бреста;
- Колосовской Анастасии Николаевны – ректором УО "Белорусская государственная академия искусств";
- Дорожко Анатолия Андреевича – председателем Комитета государственного контроля Минской области;
- Игликова Алексея Алексеевича – председателем Комитета государственного контроля Гродненской области;
- Зубовича Алексея Ивановича – заместителем министра экономики;
- Зенченко Евгения Валентиновича – первым заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;
- Каленика Виталия Станиславовича – директором организационного департамента Исполнительного комитета СНГ;
- Бельчика Ивана Ивановича – начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства;
- Чернолевского Алексея Юрьевича – начальником департамента правового обеспечения Постоянного комитета Союзного государства;
- Денисенко Вадима Ивановича – начальником департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;
- Петрашовой Ольги Владимировны – первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России (продление срока работы);
- Маркевича Александра Ивановича – заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;
- Сташкевича Сергея Викторовича – заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;
- Жвиридовской Светланы Лютияновны – заместителем начальника главного правового управления Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Фото: president.gov.by