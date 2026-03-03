Лукашенко обновил состав руководства Госсекретариата Совета безопасности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Период непростой, когда вы становитесь, как тут сказать попроще, становитесь одним из руководителей военных ведомств или Вооруженных Сил Беларуси. Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники (если не сказать жестче). Не поэтому. Вы знаете, что проверка, которая организована в последнее время нашей армии, прежде всего, да не и только армии, всех Вооруженных Сил, она будет продолжаться. Это пример, как мы будем действовать дальше. В ближайшее время мы подведем итоги. И вот тут для вас очень серьезное время.

Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача. Она будет перед вами стоять всегда. Главное – это офицер. Командир взвода, роты и так далее. Если он будет подготовлен – он сохранит солдат, он сохранит своих подчиненных, он сохранит ребят на поле боя. То, чего они не дотягивают в силу своей такой расхлябанности: будет, не будет эта война. В войне это все в бою будет проявлено. И вот тут офицер, то, чего они не понимали на гражданке в военное время, должен подсказать им, как действовать. Сказать, что у нас идеально в этом отношении, – нет. И это ваши недоработки. Поэтому в новой должности вы жестко должны контролировать подготовку наших военнослужащих. Не только в частях Вооруженных Сил, но и в Академии.