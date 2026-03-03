Лукашенко обновил состав руководства Госсекретариата Совета безопасности

Обновленный состав руководства Госсекретариата Совета Безопасности, перестановки в местной вертикали власти и изменения в дипломатическом корпусе. Александр Лукашенко сегодня, 3 марта, принял ряд кадровых решений. В списке – 25 кандидатур, с частью из них глава государства провел личные встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, изменения коснулись Госсекретариата Совбеза. На вакантную должность первого заместителя государственного секретаря назначен Александр Неверовский. Его прежнюю должность занял Андрей Горбатенко, ранее руководивший Военной академией.
При назначении Александр Лукашенко сделал акцент на главной задаче – усилении уровня подготовки военнослужащих. Проводимая проверка боеготовности Вооруженных Сил местами выявила ряд существующих пробелов. Глава государства публично обращал на это внимание, в том числе и во время инспекции контрольных мероприятий. Позиция остается принципиальной – обеспечить жесткий контроль за подготовкой армии и устранить выявленные недочеты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Период непростой, когда вы становитесь, как тут сказать попроще, становитесь одним из руководителей военных ведомств или Вооруженных Сил Беларуси. Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники (если не сказать жестче). Не поэтому. Вы знаете, что проверка, которая организована в последнее время нашей армии, прежде всего, да не и только армии, всех Вооруженных Сил, она будет продолжаться. Это пример, как мы будем действовать дальше. В ближайшее время мы подведем итоги. И вот тут для вас очень серьезное время.
Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача. Она будет перед вами стоять всегда. Главное – это офицер. Командир взвода, роты и так далее. Если он будет подготовлен – он сохранит солдат, он сохранит своих подчиненных, он сохранит ребят на поле боя. То, чего они не дотягивают в силу своей такой расхлябанности: будет, не будет эта война. В войне это все в бою будет проявлено. И вот тут офицер, то, чего они не понимали на гражданке в военное время, должен подсказать им, как действовать. Сказать, что у нас идеально в этом отношении, – нет. И это ваши недоработки. Поэтому в новой должности вы жестко должны контролировать подготовку наших военнослужащих. Не только в частях Вооруженных Сил, но и в Академии.
Сегодняшние кадровые решения затронули и сферу образования. Изменения коснулись руководящего состава Белорусской государственной академии искусств – назначен ректор вуза. На повышение пошла Анастасия Колоссовская, которая прежде была проректором по учебной работе. Корректировки произошли и в Национальной академии наук: определен первый заместитель председателя Президиума. Им стал Виталий Залесский.
Подробности – в нашем следующем выпуске новостей в 16:30.