Совет психолога: как перестать сравнивать себя с другими?

Анна Бедрицкая, психолог:

Как перестать сравнивать себя с другими и наконец начать жить своей жизнью? Дело в том, что часто наши родители в нашем детстве сравнивали нас с другими и говорили: посмотри, Маша более аккуратная, Паша более умелый. Это делалось абсолютно из любви к ребенку, чтобы его защитить, чтобы общество его принимало.

К сожалению, во взрослом возрасте флешбеки из детства – сравнение родителями нас с другими детьми – плохо сказываются на качестве нашей жизни и на нашей самооценке.

Берете чистый лист и выписываете на нем сильные качества: я добрая, я щедрая, я хорошо воспитываю детей, прекрасный учитель, я великолепно тренируюсь в тренажерном зале, я очень ответственная. Выписываете буквально все положительные моменты, все, что вы про себя знаете.

Второй список – это то, чему вам можно позавидовать. Чем больше ты про себя знаешь, тем выше твоя самооценка. Поэтому выпиши ценности. Какие у тебя ценности? С чем ты не готова мириться? И если твоей ценностью является честь и достоинство, то ты не можешь мириться, например, с хамством, с жадностью или со злостью. Поэтому чем больше ты знаешь о себе, тем выше будет твоя самооценка и тем меньше надобности у тебя сравнивать себя с другими людьми.