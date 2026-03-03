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Израиль одновременно наносит удары по Ирану и Ливану

03 марта 2026 10:45
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Командование США заявило о нанесении очередных мощных ударов по Ирану, в которых задействованы бомбардировщики, вооруженные 900-килограммовыми бомбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль одновременно наносит удары по Ирану и Ливану-2

В ответ иранские Вооруженные силы наносят удары по нефтяным объектам региона в радиусе 2 000 километров. Сообщения о жертвах и разрушениях поступили как минимум из девяти стран. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нападении на американскую авиабазу в Бахрейне. При этом главный союзник Вашингтона в конфликте – Израиль сегодня, 3 марта, начал войну на два фронта.  

В Министерстве обороны еврейского государства сообщили, что Вооруженные силы  получили приказ о начале наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане, чтобы прекратить обстрелы израильской территории. Подразделения ЦАХАЛ уже взяли под контроль южные районы Ливана и намерены уничтожить всю инфраструктуру «Хезболлы». 

Израиль одновременно наносит удары по Ирану и Ливану-4

Израильская армия сообщила об ударах по командным центрам, складам оружия и центрам связи движения. Ливанская группировка решила поддержать Иран и начала обстрелы  Израиля. Это стало первой крупной атакой «Хезболлы» после 2024 года, когда при посредничестве США Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, после более чем года столкновений.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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