Израиль одновременно наносит удары по Ирану и Ливану

Командование США заявило о нанесении очередных мощных ударов по Ирану, в которых задействованы бомбардировщики, вооруженные 900-килограммовыми бомбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ иранские Вооруженные силы наносят удары по нефтяным объектам региона в радиусе 2 000 километров. Сообщения о жертвах и разрушениях поступили как минимум из девяти стран. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нападении на американскую авиабазу в Бахрейне. При этом главный союзник Вашингтона в конфликте – Израиль сегодня, 3 марта, начал войну на два фронта.

В Министерстве обороны еврейского государства сообщили, что Вооруженные силы получили приказ о начале наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане, чтобы прекратить обстрелы израильской территории. Подразделения ЦАХАЛ уже взяли под контроль южные районы Ливана и намерены уничтожить всю инфраструктуру «Хезболлы».