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Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК

03 марта 2026 09:55
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Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК-0

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел новые назначения в составе Комитета государственного контроля (КГК). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

  • Заместителем председателя КГК стал Максим Алешкевич, который ранее был председателем ведомства в Минской области.
  • Комитет госконтроля Минской области теперь возглавит Анатолий Дорожко. До этого он руководил КГК Гродненской области.
  • На место председателя КГК Гродненской области назначен Алексей Игликов, который прежде был председателем Комитета госконтроля Гомельской области.


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Фото: president.gov.by

# Отставки и назначения в Беларуси

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