Лукашенко принял кадровые решения по составу руководства КГК

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел новые назначения в составе Комитета государственного контроля (КГК). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
- Заместителем председателя КГК стал Максим Алешкевич, который ранее был председателем ведомства в Минской области.
- Комитет госконтроля Минской области теперь возглавит Анатолий Дорожко. До этого он руководил КГК Гродненской области.
- На место председателя КГК Гродненской области назначен Алексей Игликов, который прежде был председателем Комитета госконтроля Гомельской области.
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Фото: president.gov.by