«Белавиа» запланировала на 3 марта рейс из Дубая в Минск

На сегодня, 3 марта, запланирован рейс из Дубая в Минск, на котором оттуда в Беларусь будут перевезены пассажиры с авиабилетами на 28 февраля. Также «Белавиа» сообщает, что 4 и 5 марта регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти даты планируются вывозные рейсы: самолет вылетит из Минска без пассажиров и доставит в Беларусь пассажиров из Дубая. Известно, что путевки через турагентсва для отдыха в Арабских Эмиратах купили более двух с половиной наших соотечественников. Из-за конфликта на Ближнем Востоке их отпуск превратился поистине в горящий тур. Дубай давно продвигают как безопасный и стабильный оазис в неспокойном регионе, поэтому происходящее всерьез встряхнуло туристов и местных жителей. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, начиная с 28 февраля, по всему миру отменены более 11 тысяч авиарейсов. Это затронуло свыше миллиона пассажиров.