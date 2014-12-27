Белорусские звезды и Дед Мороз поздравляют всех с наступающим 2015 годом

Анастасия Тиханович, певица:

Всем, кто смотрит «Столичное телевидение», конечно же, хочу пожелать отличного настроения и сохранить сегодняшнее праздничное состояние на весь 2015 год. Счастья вам, здоровья крепкого, радости, конечно же, любви.

Юзари, певец:

Хочу вам пожелать в новом году побольше времени провождения с вашими родными и близкими людьми. Не теряйте просто так времени. Чтобы ваши цели сбывались в следующем году наилучшим образом. С Новым годом. Ваш Юзари.

Светлана Агарвал, певица:

От всей души поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Пусть 2015 год исполнит все ваши желания, реальные и нереальные, потому что вы этого достойны. Огромной любви, безмерного счастья, благополучия, гармонии с самим собой и с внешним миром. Ваша Светлана Агарвал.

Саша Немо, певец:

Я, Саша Немо, поздравляю вас всех с наступающим 2015 годом. С пожеланиями добра, любви, счастья, здоровья нашим близким, родным.

Александр Сухарев, солист группы «Экивоки»:

Дорогие друзья, любители канала СТВ, уважаемые белорусы. Я от всей души поздравляю вас с Новым годом, желаю вам в первую очередь душевного равновесия, потому что оно напрямую связано с нашим здоровьем. Берегите себя, берегите своих близких. С Новым годом.

Екатерина Макаревич, солистка проекта «Мисс невеста»:

Я, Катя «Мисс невеста», спешу поздравить вас с наступающим Новым годом. От чистого сердца пожелать вам, конечно же, здоровья, крепкого здоровья, любви большой, необъятной, всего вообще самого хорошего, что есть на этом свете. И, вообще, отлично отпраздновать этот Новый год. Я как Катя «Мисс невеста» хочу вам пожелать удачно выйти замуж в этом году.

Катя Волкова, певица:

Я, Катя Волкова, от всей души вас поздравляю с наступающим 2015 годом. Мы все знаем, что позитивные мысли материализуются. Поэтому давайте в год деревянной козы будем думать только о самом хорошем. И это обязательно исполнится. С Новым годом!

Сергей Лапковский, солист группы «Цвет алоэ»:

Любимый телеканал СТВ и всех телезрителей, которые сейчас прильнули к экранам, хочется поздравить с 2015 годом. Друзья мои, любви, тепла и, самое главное, верьте в мечту. Она обязательно исполнится.

Виктория Алешко, певица:

Я от всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего. И, конечно же, я уверена: следующий год будет еще более успешным.

Ольга Плотникова, певица:

Дорогие друзья, уважаемые белорусы, с праздником, с Новым годом. И пускай этот год будет счастливым, добрым, богатым, хорошим для каждого из вас. Будьте счастливы, будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. И пусть все будет хорошо.

Дед Мороз:

Паважаныя мінчане. Па краіне ідзе свята Новага года, зачаровая радасцю шчасце людзей, Дзед Марозы, Снягуркі вядуць карагоды, зычаць шчасця, здароўя, спаўнення надзей. Ад магутных дубоў, вешчуноў Белавежжа, ад бароў пасівелых гаючых крыніц я жадаю вам радасці, шчасця без межаў, запаведных спаўнення надзей таямніц. Хай квітнее краіна наша цудоўная, хай ніколі не ступіць бяда на парог. Я жадаю вам Новага года чароўнага. І ў вашых здяйсненнях адных перамог.