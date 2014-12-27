Как минчане планируют встретить новый 2015 год и чем им запомнился 2014-й?

Нарядные елки, флаги, витрины радуют нас уже вторую неделю. А теперь последний штрих к картине праздничного города добавила иллюминация, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наша столица к празднику готова. А как минчане планируют встретить новый 2015 год?

Минчане:

Вместе.

С детками. Папа у нас помогает Деду Морозу, работает Дедом Морозом сейчас, так что носит детям подарки. Мы его будем ждать, он к нам приедет тоже в конце своего трудового дня, когда поздравит всех деток.

Поедем к родителям.

В городе, на главной елке будем. Сразу в семье, а потом поедем на главную елку отдыхать.

Дома.

Новый год – это семейный праздник. Мы планируем его отметить в кругу своих близких и в кругу своей семьи, конечно же. Так что хотелось бы, чтобы в этот Новый год никто не был одинок, а был счастливым, жизнерадостным и любимым.

Надеемся, что появится снег и будем весело и хорошо.

В канун Нового года всегда с теплотой вспоминаются события года уходящего. Что запомнилось жителям столицы в 2014-м?

Минчане:

Веселье.

Событий много разных было: ребенок хорошо школу закончил, дети в садик пошли, много всего хорошего случилось в этом году.

Хорошие события были как таковые, когда мы ездили отдыхать.

Уходящий год запомнился рождением сына. Назвали Евгением.

Я нашел свою половинку. У нас, кстати, скоро свадьба. Можете нас поздравить.

Хочется надеяться на лучшее. Собственно, так и должны жить: надеяться на лучшее, что будет намного лучше, чем есть.

В последние дни уходящего года нужно успеть запастись подарками, сделать покупки, добавить новогоднего настроения в дома и квартиры. В предновогодней суматохе не забудьте остановиться и полюбоваться праздничным городом, ведь сейчас он особенно красив.