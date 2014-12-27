Как минчане планируют встретить новый 2015 год и чем им запомнился 2014-й?

Нарядные елки, флаги, витрины радуют нас уже вторую неделю. А теперь последний штрих к картине праздничного города добавила иллюминация, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Наша столица к празднику готова. А как минчане планируют встретить новый 2015 год?
Минчане:
Вместе.
С детками. Папа у нас помогает Деду Морозу, работает Дедом Морозом сейчас, так что носит детям подарки. Мы его будем ждать, он к нам приедет тоже в конце своего трудового дня, когда поздравит всех деток.
Поедем к родителям.
В городе, на главной елке будем. Сразу в семье, а потом поедем на главную елку отдыхать.
Дома.
Новый год – это семейный праздник. Мы планируем его отметить в кругу своих близких и в кругу своей семьи, конечно же. Так что хотелось бы, чтобы в этот Новый год никто не был одинок, а был счастливым, жизнерадостным и любимым.
Надеемся, что появится снег и будем весело и хорошо.
В канун Нового года всегда с теплотой вспоминаются события года уходящего. Что запомнилось жителям столицы в 2014-м?
Минчане:
Веселье.
Событий много разных было: ребенок хорошо школу закончил, дети в садик пошли, много всего хорошего случилось в этом году.
Хорошие события были как таковые, когда мы ездили отдыхать.
Уходящий год запомнился рождением сына. Назвали Евгением.
Я нашел свою половинку. У нас, кстати, скоро свадьба. Можете нас поздравить.
Хочется надеяться на лучшее. Собственно, так и должны жить: надеяться на лучшее, что будет намного лучше, чем есть.
В последние дни уходящего года нужно успеть запастись подарками, сделать покупки, добавить новогоднего настроения в дома и квартиры. В предновогодней суматохе не забудьте остановиться и полюбоваться праздничным городом, ведь сейчас он особенно красив.