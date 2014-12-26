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26 декабря вспоминают погибших во время страшного цунами, которое произошло 10 лет назад в Таиланде

26 декабря 2014 17:38
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Новости Таиланда. Печальная дата. Весь мир 26 декабря вспоминает погибших во время страшного цунами, которое произошло 10 лет назад в Таиланде. Тогда большая вода унесла жизни 6 тысяч человек, большинство из которых — иностранные туристы.

До того, как обрушиться на Таиланд, волна разрушительной силы накрыла еще 12 стран, расположенных на побережье Индийского океана.

В общей сложности жертвами той страшной катастрофы стали около 300 тысяч человек, еще десятки тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести.

Эту природную катастрофу признали крупнейшей в современной истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Техногенные катастрофы

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