26 декабря вспоминают погибших во время страшного цунами, которое произошло 10 лет назад в Таиланде

Новости Таиланда. Печальная дата. Весь мир 26 декабря вспоминает погибших во время страшного цунами, которое произошло 10 лет назад в Таиланде. Тогда большая вода унесла жизни 6 тысяч человек, большинство из которых — иностранные туристы.

До того, как обрушиться на Таиланд, волна разрушительной силы накрыла еще 12 стран, расположенных на побережье Индийского океана.

В общей сложности жертвами той страшной катастрофы стали около 300 тысяч человек, еще десятки тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести.

Эту природную катастрофу признали крупнейшей в современной истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.