В Брестской области на частном подворье готовится зимовать аист — его спасли птенцом от гибели 7 лет назад, с тех пор Буся стал самым настоящем домашним питомцем

Новости Беларуси. В одной из деревень Брестской области на частном подворье готовится зимовать аист. Он отзывается на кличку Буся, дружит с домашней птицей и лакомится рыбой. Аистенка подобрали 7 лет назад — он выпал из гнезда и повредил крыло. За эти годы, признаются хозяева, Буся стал самым домашним питомцем.

Владимир Сердюков:

Они каждый год сюда прилетали, выводили молодой выводок и улетали. Однажды получилось так, что один не улетел. Он выпал из гнезда, гулял с поломанным крылом.

Аистенка с поврежденным крылом на дороге заметила местная жительница. Светлана Ивановна признается: пройти мимо птичьей беды просто не смогла.

Сейчас он откликается на кличку Буся, лакомится любимой рыбой и чувствует себя хозяином большого птичьего двора. После долгого лечения птица окрепла, но «стать на крыло» так и не смогла. Вот уже 7 зиму Буся зимует не в теплых странах, а в теплом сарае.

Светлана Сидорук:

Когда солому ему стелешь, он пытается что-то делать себе из соломки. Делает себе гнездышко, поправляет. Когда гнездо делает, он может клеваться.

За многие годы жизни в деревне, аист, что называется, получил здешнюю прописку – он свободно гуляет по деревне, ходит по полю за трактором и дружит с местными ребятишками. Правда, «местным» Буся стал не сразу – первое время необычный домашний питомец вызывал всеобщее удивление.

В счастливой истории спасения птицы были и драматические моменты. Спасали аиста дважды. Спустя два года сельской жизни Буся пропал. Искали его несколько недель. Оказалось, что вернувшийся из армии местный парень не знал, что птица стала домашней, и чтобы спасти аиста, отвез его в лесхоз.

В этой семье говорят: в том, что аист символ счастья убедились на собственном опыте. Вместе с появлением Буси – в доме дважды случилось пополнение. Внукам не просто расскажут, что их «принес» аист, но и обязательно с ним познакомят: продолжительность жизни этой птицы около 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.