100 лет легендарной «Коровке». Показываем тех, кто всю жизнь своими руками делает эти конфеты

Новости Беларуси. Твердая снаружи, мягкая внутри. В 2021 году исполняется ровно 100 лет с того момента, как молочная конфета «Коровка» стала известна всему миру. В Беларуси когда-то этот уникальный десерт производили сразу на нескольких предприятиях. Сегодня же в магазинах гораздо проще найти «Коровку» из Украины или России. Единственное производство отечественной конфеты удалось сохранить лишь на кондитерской фабрике «Красный Мозырянин», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь лакомство производят по традиционной технологии с использованием большого количества ручного труда, а рецептуру не меняют уже больше 70 лет. Настоящий хенд-мейд. Но и цена соответствующая. Конкурировать небольшому производству с международными корпорациями непросто.

А потому на этой неделе подписан договор об объединении наровлянской фабрики и более крупного игрока на кондитерском рынке – СП ОАО «Спартак». Основная задача интеграции – улучшить экономическое состояние «Красного Мозырянина». О чем говорят и каких изменений ждут на одном из старейших предприятий пищевой промышленности Беларуси, узнал Александр Добриян. Наша традиционная рубрика «Подслушано в цеху».

Перерабатывать фрукты в лакомства в Наровле начали еще до Первой мировой. Производство в своем имении заложил крупный помещик Александр Горват. Название же «Красный Мозырянин» наровлянской фабрике присвоили уже после национализации и гражданской войны. В середине 1920-х разрушенную фабрику восстанавливали мозырские рабочие. В честь них она и получила свое новое название. Второй раз восстанавливать фабрику пришлось после Великой Отечественной. Тогда же здесь впервые начали делать «Коровку».

– В лоточки деревянные, в крахмал, штампами выбиваются ячейки, и разливается конфета «Коровка». Она чистый продукт, сделано все из натурального.

– За 37 лет, которые вы здесь работаете, рецептура поменялась?

– Нет, рецептура не поменялась. Сахар, патока, масло сливочное, ванилин и молоко сгущенное. За смену Светлана Кожедуб с коллегами успевает сварить и разлить до тонны молочной массы. В крахмальных формах конфеты оставляют созревать на сутки. За это время с ними происходит настоящее волшебство.

Ирина Фахрутдинова, и. о. начальника технологического отдела кондитерской фабрики «Красный Мозырянин»:

Крахмал придает нужную форму конфете, убирает лишнюю влагу, делает ей корочку. Внутри она остается тягучей. Немножко кристаллизуется влага, и получается тягучая конфета, которую все любят.

Любят «Коровку» настолько, что после развала Советского Союза за использование бренда разразилась целая война. «Красный Мозырянин» в ней не выстоял. В XXI веке «Коровка» из Наровли продается под другим названием. Хотя в душе, а точнее по рецептуре, она та же самая, что и 70 лет назад. Недавно найденные записи подтверждают: по оригинальному рецепту здесь ее производят с 1947 года.

Александр Добриян, корреспондент:

В знакомом нам виде «Коровка» появилась ровно 100 лет назад. Ирис с мягкой и тягучей начинкой, заключенной в относительно твердую оболочку из сливочной патоки, в обертке с коровкой впервые произвел поляк Феликс Поморски. Однако рецепт этой сладости будущий фабрикант узнал в детстве на украинско-белорусском Полесье. Такую сладость готовил его дядя, живший в Житомире. К слову, от Наровли до Житомира всего каких-то 180 километров. На наровлянскую «Коровку» можно смело ставить знак соответствия товара оригинальному месту и традиции производства. Как, скажем, на итальянские вина или французские сыры. А еще это 100%-ный хенд-мейд.

– Вам на участок трудно найти кого-нибудь на работу?

– Особо люди не стараются идти на тяжелый труд. Каждый хочет легкого труда.

В XXI веке ручная работа не может стоить дешево. Цена за килограмм «Коровки» уже перевалила за 9 рублей. Кстати, купить ее даже по такой цене – это не самая простая задача. Белорусские торговые сети предпочитают продавать пусть и менее натуральные, но гораздо более дешевые в закупке украинские и российские аналоги. Поэтому за непростой ручной труд в Наровле получают довольно скромную зарплату. Однако кондитеры не унывают, говорят, будет и на их улице праздник. Зарплаты обязательно вырастут. Ведь все меняется. Например, саму Наровлю уже не узнать.

Ирина Соляникова, инженер по упаковке кондитерской фабрики «Красный Мозырянин»:

Долгое время ничего не строилось. Предлагались подержанные дома. Сейчас, может, благодаря программе Президента либо чернобыльской программе развернулось строительство. Агрогородки начали строиться, дома жилого комплекса, многоквартирные. Были построены спортивные комплексы для маленьких деток, площадки, окультурилась более придомовая территория.

На годовщину чернобыльской аварии район посетил Александр Лукашенко. Напомним, стратегическая задача, поставленная им руководству области и правительству, – найти в пострадавших регионах точки экономического роста и дать мощный импульс к их развитию. В то, что кондитерское производство – такой ключ к благосостоянию Наровли, хотелось бы верить и Валентине Мацак. Пока же в ее руках легендарный «Золотой ключик». Ирис сохранил не только название, но и тот самый вкус. Александр Добриян:

Самые первые воспоминания с чем связаны?

Валентина Мацак, мастер смены кондитерской фабрики «Красный Мозырянин»:

С детством. В детстве ирис «Ключик», а «Белочка» – это вообще самая вкусная конфета. И сырье же все натуральное, ничего не поменялось. Все как выпускали давно, так и выпускаем. Дети любят. Я даже в магазине смотрю: много покупают «Ключик», «Белочку».

Правда, сегодня у родителей наровлянской детворы больше забот не о том, какой выбрать ирис, а о том, как лучше организовать летние каникулы.

Александр Добриян:

Куда наровлянские дети поедут на лето? Валентина Мацак:

У нас лагеря есть, которые в школе. Все остальные – кого на море родители везут, кого в деревню к бабушке.

Кстати, «Красный Мозырянин» – это не только ирис. Сырьевую базу для производства изначально дали местные яблочные сады. В начале XX века из антоновки здесь делали сок и повидло, сегодня производят вкуснейший зефир.

Татьяна Запотылок, инженер-технолог кондитерской фабрики «Красный Мозырянин»:

Наш зефир приготавливается из экологически чистого и натурального сырья. В состав зефира входят пектин и пюре яблочное. Пюре яблочное, исходя их многолетних традиций, мы изготавливаем из сорта яблок «антоновка». Пектин, которым богата антоновка, полезен для организма. В наровлянском зефире яблочного пюре аж 14 % – на треть больше, чем у конкурентов. Кстати, яблоки до сих пор заготавливаются на месте: сады повсюду прямо за забором фабрики. Наровля в цвету.

Татьяна Запотылок:

Естественно, так как у нас городок маленький, то в основном обсуждаются огород, весна, посадки, погода тоже обсуждается в нашем коллективе. Кстати, именно наровлянские кондитеры приучили белорусов еще к одному полезному лакомству, в основе которого все то же яблочное пюре. Первая и пока единственная в стране линия по производству пастилы появилась здесь в 2016 году. В Беларуси пастилу производят только на этом предприятии. Побывали здесь и узнали, что больше любят белорусы

Именно с производством пастилы на предприятии связывают надежды на коммерческий успех в будущем. Сегодня линия работает в три смены, производя порядка 70 тонн в месяц. Надеются здесь и на коллаборацию с гомельскими коллегами. Все-таки «Спартак» – это совсем другие объемы работы и собственная торговая сеть.

Галина Шубич, заместитель исполнительного директора кондитерской фабрики «Красный Мозырянин»:

Уже сегодня подписывается документ, и будет управляющая компания «Спартак». Возможно, будет какая-то помощь – мы надеемся на это – и в приобретении сырья. Надеемся и на снижение себестоимости, на конкурентоспособность нашей продукции. Я думаю, что вот это нам поможет объединение и финансово, и в продвижении нашей продукции.