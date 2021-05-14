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В Беларуси стартовал проект по изучению коллективного иммунитета против коронавируса

14 мая 2021 09:08
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Новости Беларуси. Внести свой вклад в борьбу с пандемией намерены и белорусы. В стране 14 мая стартует проект по изучению популяционного иммунитета против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал проект по изучению коллективного иммунитета против коронавируса-1

Это совместная инициатива Минздрава и Роспотребнадзора. Добровольцы смогут сдать анализ на антитела. Специально отведенные пункты забора крови будут работать во всех регионах. Результаты исследования помогут врачам более точно оценивать и прогнозировать ситуацию с коронавирусом.

В Беларуси стартовал проект по изучению коллективного иммунитета против коронавируса-4

Алла Дашкевич, заведующий отделом эпидемиологии Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Период с 14 по 19 мая это будет тот период, когда будет взята кровь, проведены исследования. Возможно, через какой-то промежуток времени эти исследования будут повторно проведены, но для тех лиц, которые приняли участие в этом первом этапе сейчас. Данное исследование необходимо для того, чтобы планировать санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе и вакцинацию против COVID-19.

В Беларуси стартовал проект по изучению коллективного иммунитета против коронавируса-7

Активная фаза исследования продлится около недели. Участие в проекте бесплатное.

# Коронавирус # общество # Алла Дашкевич # Фотофакт

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