В Беларуси стартовал проект по изучению коллективного иммунитета против коронавируса

Новости Беларуси. Внести свой вклад в борьбу с пандемией намерены и белорусы. В стране 14 мая стартует проект по изучению популяционного иммунитета против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это совместная инициатива Минздрава и Роспотребнадзора. Добровольцы смогут сдать анализ на антитела. Специально отведенные пункты забора крови будут работать во всех регионах. Результаты исследования помогут врачам более точно оценивать и прогнозировать ситуацию с коронавирусом.

Алла Дашкевич, заведующий отделом эпидемиологии Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Период с 14 по 19 мая – это будет тот период, когда будет взята кровь, проведены исследования. Возможно, через какой-то промежуток времени эти исследования будут повторно проведены, но для тех лиц, которые приняли участие в этом первом этапе сейчас. Данное исследование необходимо для того, чтобы планировать санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе и вакцинацию против COVID-19.