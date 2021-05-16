Пастилу в стране производят только на этом предприятии. Побывали здесь и узнали, что больше любят белорусы

Новости Беларуси. Твердая снаружи, мягкая внутри. В 2021 году исполняется ровно 100 лет с того момента, как молочная конфета «Коровка» стала известна всему миру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси когда-то этот уникальный десерт производили сразу на нескольких предприятиях. Сегодня же в магазинах гораздо проще найти «Коровку» из Украины или России. Единственное производство отечественной конфеты удалось сохранить лишь на кондитерской фабрике «Красный Мозырянин».

На неделе подписан договор об объединении наровлянской фабрики и более крупного игрока на кондитерском рынке – СП ОАО «Спартак». Основная задача интеграции – улучшить экономическое состояние «Красного Мозырянина».

Кстати, именно наровлянские кондитеры приучили белорусов еще к одному лакомству, в основе которого яблочное пюре. Первая и пока единственная в стране линия по производству пастилы появилась здесь в 2016 году. 100 лет легендарной «Коровке». Показываем тех, кто всю жизнь своими руками делает эти конфеты

Ирина Фахрутдинова, и. о. начальника технологического отдела кондитерской фабрики «Красный Мозырянин»:

Мы производим пастилу на агаре и на пектине. Пастила на агаре более сладкая, пастила на пектине более кислая. И отличается еще своей консистенцией: на агаре она более гибкая, на пектине – более мягкая. Александр Добриян, корреспондент:

А белорусы какую больше предпочитают? Ирина Фахрутдинова:

Предпочтение почему-то отдают пастиле на агаре.

Александр Добриян:

Она более сладкая? Ирина Фахрутдинова:

Да. Она более сладкая, и почему-то они выбирают на агаре.