Требования при производстве гораздо жёстче, чем у фермеров. Рассказываем про белорусское органическое хозяйство

Новости Беларуси. Мировой тренд на натуральное, а именно органическое земледелие, пять лет назад уловили соучредители крупного гродненского предприятия по производству трикотажа и фермер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Объединились, основали свой бренд. Виталий Белоокий как директор нового хозяйства только «за» здоровую продукцию. Опыт изучал за рубежом. Первым делом здесь взялся за реорганизацию почвы, то есть, очистку ее от химии – на это ушло три года. Так называемый переходный период.





Сегодня в распоряжении хозяйства более 260 гектаров полей и статус одного из крупных производителей органической продукции в стране – выращивают экологически чистые зерновые, в том числе безглютеновую пшеницу, бобовые, ягоды и фрукты.





Виталий Белоокий, директор органического фермерского хозяйства:

Нас уже знают, кто занимается органическим производством, переработкой в Российской Федерации. Постоянные письма, звонки. Недавно из Израиля уже готовую продукцию, из Франции, из Арабских Эмиратов.





За цифрами урожайности не гонятся – важнее вырастить чистый продукт. В штате 15 человек, а в копилке достижений два сертификата на органическую продукцию – международный и национальный. Чтобы их получить, надо было выдержать лабораторные проверки на сотни показателей качества. Подспорьем стал и принятый в стране в 2018 году Закон «О производстве и обращении органической продукции». Виталий Белоокий считает, что это стало отправной точкой серьезного развития такого земледелия в Беларуси.





Виталий Белоокий:

По национальному закону, сертификация, которая стоит немалых денег для нас, будет оплачена, возмещаться. Разработана программа помощи в этом направлении. Я думаю, что какие-то стимулирующие действия и еще что-то будет.





Руководитель хозяйства переживает, что продукцию органического земледелия часто путают с фермерской, а это не одно и то же. Продукция других производителей не ограничена такими жесткими требованиями при производстве, как органика.