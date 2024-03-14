Белорусские тракторы покоряют Африканский континент! Вот почему бренд BELARUS знают во всём мире
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200 донгов – эта вьетнамская купюра уже раритет. Как и BELARUS, который в 80-е помогал вернуть к мирной жизни страну после 20-летней войны. Сегодня во Вьетнаме ожидают очередную белорусскую новинку – особый трактор для работы на рисовых полях. И это лишь один пример из сотен во всех частях света. Наш BELARUS не оставил свой след разве что в Антарктиде.
Эти хрупкие женщины за наших BELARUS проголосовали собственным рублем, вернее зимбабвийским долларом. Наши машины – незаменимые помощники в обработке капризных африканских земель.
Фараи Куденга, фермер (Зимбабве):
Трактор очень и очень сильный. Такое мнение мы слышали также от других людей. Рассматривали разных производителей, но все же предпочли BELARUS. Мы очень довольны покупкой. Обрабатываем землю каждый день, и наши тракторы работают превосходно.
Некогда Зимбабве называли африканской житницей. Сегодня государство возвращает высокие позиции. Впервые по полвека страна полностью обеспечила себя пшеницей. Конечно, не без помощи наших BELARUS.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Будьте счастливы!
Счет минским тракторам здесь уже идет не на сотни, а на тысячи. Но BELARUS в Африке – это не только машины на ходу. Куда важнее – это экспорт опыта и технологий высочайшего качества.
Леонид Пинчук, директор сервисного центра белорусской техники в Зимбабве:
Мы будем проводить обучение бесплатно, за свой счет, по причине того, что обученный специалист, который хорошо знает трактор, который действительно его понимает, он его полюбит и будет для него лучшим другом. Поэтому мы исходили именно из задач для того, чтобы подружить наших клиентов с нашими тракторами, с нашими комбайнами, тракторами, сеялками. Только за последний месяц было распределено 400 тракторов. У нас практически каждый день заняты на обучении 2-3 наших сотрудника, которые проходят обучение как по использованию трактора, так и по его обслуживанию. Это тоже немаловажно.
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