К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. 200 донгов – эта вьетнамская купюра уже раритет. Как и BELARUS, который в 80-е помогал вернуть к мирной жизни страну после 20-летней войны. Сегодня во Вьетнаме ожидают очередную белорусскую новинку – особый трактор для работы на рисовых полях. И это лишь один пример из сотен во всех частях света. Наш BELARUS не оставил свой след разве что в Антарктиде.

Эти хрупкие женщины за наших BELARUS проголосовали собственным рублем, вернее зимбабвийским долларом. Наши машины – незаменимые помощники в обработке капризных африканских земель.

Фараи Куденга, фермер (Зимбабве):

Трактор очень и очень сильный. Такое мнение мы слышали также от других людей. Рассматривали разных производителей, но все же предпочли BELARUS. Мы очень довольны покупкой. Обрабатываем землю каждый день, и наши тракторы работают превосходно.

Некогда Зимбабве называли африканской житницей. Сегодня государство возвращает высокие позиции. Впервые по полвека страна полностью обеспечила себя пшеницей. Конечно, не без помощи наших BELARUS.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Будьте счастливы!