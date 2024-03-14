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Как бренду BELARUS удалось выстоять в лихие 90-е? Гендиректор МТЗ рассказал об истории создания тракторов

14 марта 2024 16:05
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Первый BELARUS сошел с конвейера Минского тракторного завода в далеком 53-м. В послевоенные годы именно он тащил за собой всю белорусскую экономику. Но и сегодня, несмотря на почтенный возраст, в полном расцвете сил. Так в чем же секрет этого долгожителя? И что помогло нашему BELARUS выстоять в лихие 90-е? 

Как бренду BELARUS удалось выстоять в лихие 90-е? Гендиректор МТЗ рассказал об истории создания тракторов-1

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Простота, надежность, долговечность. Наши потребители, к примеру, говорят: «Да, есть новые трактора. Но мы их не знаем. А этот я знаю, купил – 40 лет у меня будет работать. Этот вопрос сегодня самый главный. Мы сохранили, благодаря нашему Президенту, тот стержень, те посылы, которые были в далеком прошлом, та гордость за продукцию с гордым именем BELARUS. И сегодня мы продолжатели тех идей и настроений, и наша задача – не только сохранить тот имидж надежного, качественного продукта, но и приумножить. Естественно, это зависит не только от нас самих, но и от наших поставщиков, которым мы доверили, которым мы поверили, что они создадут тоже качественный продукт. Но отвечаем за всех мы.

Одно рабочее место на тракторном заводе – это 12 рабочих мест в других отраслях. Из них примерно семь находятся в Российской Федерации. Поэтому в рамках Союзного государства мы уже давно имеем союзный продукт, который называется трактор BELARUS.

Как бренду BELARUS удалось выстоять в лихие 90-е? Гендиректор МТЗ рассказал об истории создания тракторов-4

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# Год качества # общество # Виталий Вовк

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