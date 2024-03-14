МТЗ по масштабам как райцентр, а длина финишного конвейера – 11 км. Вот как производят тракторы BELARUS

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Чтобы собрать этого «железного красавца», нужно совершить тысячи технологических операций. Длина только финишного конвейера – 11 километров. И ни один из участников этой «эстафеты» не имеет права оступиться. Уж слишком велика цена ошибки.
Сергей Радюк, главный технолог ОАО «МТЗ»:
Для обычного человека что такое трактор? Трактор – это большая, красивая машина, которая выполняет какие-то сельскохозяйственные операции, погрузочно-разгрузочные, которая едет по дороге и шумит больше, чем легковая машина. Для конструктора, который его конструирует, – это порядка 5 тысяч деталей, которые необходимо собрать в единый механизм. Для технолога трактор представляет собой десятки тысяч технологических операций, маленьких шажков. Чтобы сделать каждую деталь этого трактора, надо выполнить четко регламентированную технологическую операцию. Их, я прикидывал, где-то 25 тысяч на весь трактор. Сделал одну ошибку, оступившись, мы можем не получить результат.
На результат, который носит имя целой нации, работают 16 тысяч тракторостроителей. МТЗ по масштабам как целый райцентр. Но и эту цифру можно смело умножать в несколько раз. Семь сотен компаний из 30 стран мира имеют отношение к нашему BELARUS.
Ольга Астапенко, начальник отдела оценки выбора поставщиков и претензионной работы ОАО «МТЗ»:
Более 70 % комплектующих, которые мы устанавливаем в наши тракторы, конечно, покупные изделия. За покупным изделием скрывается большой, серьезный труд большого количества людей и ответственность всех компаний, которые хотят стать партнерами и поставщиками. Именно в разрезе качества – то, о чем сейчас говорит Президент, этот год действительно должен стать знаковым. Когда это выходит за пределы республики, выходит на поля и это становится имиджем страны, это твой бренд. Ты должен за него отвечать на всех этапах и понимать, что только потому, что ты проявил какую-то халатность либо своевременно не провел какие-то мероприятия, это все отразится именно на бренде. Этот знак качества, который, я надеюсь, все компании поддержат и будут стремиться его получить, опять же, станет важным для дальнейших поставок, расширения рынков сбыта, заинтересованности наших потребителей.
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