МТЗ по масштабам как райцентр, а длина финишного конвейера – 11 км. Вот как производят тракторы BELARUS

Чтобы собрать этого «железного красавца», нужно совершить тысячи технологических операций. Длина только финишного конвейера – 11 километров. И ни один из участников этой «эстафеты» не имеет права оступиться. Уж слишком велика цена ошибки.

Сергей Радюк, главный технолог ОАО «МТЗ»:

Для обычного человека что такое трактор? Трактор – это большая, красивая машина, которая выполняет какие-то сельскохозяйственные операции, погрузочно-разгрузочные, которая едет по дороге и шумит больше, чем легковая машина. Для конструктора, который его конструирует, – это порядка 5 тысяч деталей, которые необходимо собрать в единый механизм. Для технолога трактор представляет собой десятки тысяч технологических операций, маленьких шажков. Чтобы сделать каждую деталь этого трактора, надо выполнить четко регламентированную технологическую операцию. Их, я прикидывал, где-то 25 тысяч на весь трактор. Сделал одну ошибку, оступившись, мы можем не получить результат.

На результат, который носит имя целой нации, работают 16 тысяч тракторостроителей. МТЗ по масштабам как целый райцентр. Но и эту цифру можно смело умножать в несколько раз. Семь сотен компаний из 30 стран мира имеют отношение к нашему BELARUS.