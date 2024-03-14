Лукашенко: мы помним, как в 2020 году некоторые священники занялись, мягко говоря, политикой

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил Митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.

И сторонники Президента, и критики нашей модели развития либо не понимают, либо сознательно не замечают ту глобальную миссию, которую несет наш Президент. Теперь Белая Русь – чистая, целая вертикаль смыслов. Чтобы сохранить эту вершину бытия, надо бить в набат. Но иногда колоколами порой приветствовали невероятные марши. Шлейфом за мятежниками всегда тянутся гендерная философия, пагубное язычество и новые нормальности.