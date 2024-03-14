Лукашенко: мы помним, как в 2020 году некоторые священники занялись, мягко говоря, политикой
Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил Митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.
И сторонники Президента, и критики нашей модели развития либо не понимают, либо сознательно не замечают ту глобальную миссию, которую несет наш Президент. Теперь Белая Русь – чистая, целая вертикаль смыслов. Чтобы сохранить эту вершину бытия, надо бить в набат. Но иногда колоколами порой приветствовали невероятные марши. Шлейфом за мятежниками всегда тянутся гендерная философия, пагубное язычество и новые нормальности.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Здесь все имеет значение: и те образы, которые предлагает молодежи современная мода, и творческие проекты, представленные на сцене или экранах телевизоров, и призывы, которые содержатся в музыке и текстах артистов. Особого внимания требует интернет с его уникальными возможностями в игровой, привлекательной форме пропагандировать среди детей и подростков как позитивные, так и негативные образцы поведения. Вспомним, как бело-красные ленточки неожиданно для многих стали знаком противостояния государству, неприятия ценностных ориентиров нашего общества. А примером уже сегодняшнего дня являются попытки возрождения язычества, которые, как правило, активизируются в периоды неопределенности, неуверенности в будущем и способны быстро превратиться из безобидного времяпрепровождения в псевдорелигиозные движения с созданием организованных и даже военизированных структур.
Бунтари в рясах так и не поняли, что перемены, за которые они призывали, – это жизнь без церкви, нравственности, а в итоге государственности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, некоторые и православные, занялись, мягко говоря, политикой. Скажу, для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви – задавать нравственные христианские ориентиры.
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