Лукашенко: нам навязывают заведомо деструктивные для общества идеи потребительства, бездетности и ЛГБТ

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил Митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие. В унисон с голосом церкви звучит и запрос общества от самых чувственных и преданных представителей нашей модели развития. Вот фрагмент беседы на встрече Президента с женщинами.

Вы сегодня сказали об этом в своем выступлении, о том, что данные такие негативные проявления подбираются к границам нашей страны. Что нам нужно еще сделать, чтобы обезопасить нашу молодежь от таких проявлений?