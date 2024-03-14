Лукашенко: нам навязывают заведомо деструктивные для общества идеи потребительства, бездетности и ЛГБТ
Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил Митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.
В унисон с голосом церкви звучит и запрос общества от самых чувственных и преданных представителей нашей модели развития. Вот фрагмент беседы на встрече Президента с женщинами.
Вы сегодня сказали об этом в своем выступлении, о том, что данные такие негативные проявления подбираются к границам нашей страны. Что нам нужно еще сделать, чтобы обезопасить нашу молодежь от таких проявлений?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо рожать, рожать, еще раз рожать и ориентировать к этому детей! Мы должны, прежде всего, в нашем обществе породить вот эту тенденцию невосприятия. Это, как в народе в нашем, гідка, это противно. Этого быть не должно. Но если наши дети будут жить в многодетных семьях или хотя бы двое деток в семье, родители будут каждый раз говорить о семье, взаимоотношениях – все в семье, в школе, в вузе. В вузе он уже придет с тем, что семья – это отец и мать. Что должны рождаться дети.
Сегодня Президент лапидарно и интеллигентно озвучил главные угрозы всему человечеству, нашему государству, семье и каждому отдельному человеку. Чайлдфри, квир-люди даже через определение новых нарративов навязывают обществу инфернальную толерантность, а вместо слова – логос – плен цифрой.
Александр Лукашенко:
Наше общество испытывает беспрецедентное давление на уровне идей и ценностей. С одной стороны, это связано с небывалыми темпами развития технологий. Я имею в виду, прежде всего, внедрение искусственного интеллекта, современные средства коммуникации и прочее. С другой – нам навязывают заведомо деструктивные, разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ и другие. Общество не успевает вырабатывать общепринятые нормы поведения. Человеку сложнее сделать правильный моральный выбор.
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