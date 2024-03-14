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«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?

14 марта 2024 17:28
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«У семи нянек дитя без глаза» – и это точно не про наш трактор. Каждые пять минут в этих стенах рождается новый BELARUS. И МТЗ единственный на континенте завод, который сохранил полный цикл производства: от «А» до «Я».

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-1

Сергей Радюк, главный технолог ОАО «МТЗ»:
Начиная от литейного производства, заготовительного, кузнечного, полной мехобработки, сборки, сварки, покраски, гальванических покрытий, все процессы у нас есть, и они выполняются в рамках единого предприятия. Выпускать трактор по полному циклу – это преимущество.

Один в поле не воин. Но вкупе с умными опциями современным BELARUS под силу любая работа. Тракторы с системой точного земледелия не дань моде, а ответ времени. Лишь на таких машинам можно набрать крейсерскую скорость в мировой конкурентной борьбе. А она рынке сельхозтехники жестка и беспощадна. Удержаться на плаву в таких условиях под силу лишь тем, кто держит нос по ветру и способен быстро предложить новинки высочайшего качества. А потому в белорусском тракторном «репертуаре» регулярные премьеры. 

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-4

Андрей Маталыцкий, директор филиала ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS»:
У нас появились два модернизированных трактора, которые мы показали в свое время аграриям. Начали с Беларуси, потом вывели на российский рынок. На сегодня пользуются спросом. Наши конкуренты пытаются вставлять палки в колеса, поэтому наши конструкторы тоже не сидят на месте. Новый дизайн техники пользуется спросом. Плюс модельный ряд, который у нас постоянно, это свыше 150 лошадиных сил. Сегодня китайцы пока еще для нас не являются конкурентами, но уже попытки есть.

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-7

Как и попытки подделать то, что связано со всемирно известной минской маркой. А не это ли еще один аргумент в пользу высокого качества стальных BELARUS?

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-10

Игорь Земцов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству:
Ставят даже наши эмблемы, аббревиатуры. С этим мы боремся, выявляем, даже порой нам приходят рекламации, курьезные ситуации, с жалобами на то, что качество того или иного узла не соответствует. Но при разбирательстве мы понимаем, что это даже не наше производство, что это явно подделка. Материалы и прочее используются не те, которые используем мы. Естественно, такие ситуации бывают. Это говорит в первую очередь о востребованности запасных частей, соответственно, и востребованности нашей техники. А раз подделывают, значит подделывают бренд наш, понимают, что на этом можно заработать. Для нас это где-то негативно, но это показатель нашего уровня и качества.

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-13

Цена и качество, качество и цена… Любой покупатель балансирует между этими чашами весов. Будь то бутылка молока, новый костюм или же трактор. И наш BELARUS здесь один из самых удачных компромиссов. 

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-16

Александр Потураев, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по производству:
Мы идем в автосалон покупать машину. Вот, мне нравится Ferrari, но вы его не купите, потому что у вас нет денег. Вы смотрите на Lada Vesta Cross, тоже вроде машина неплохая, деньги на нее есть, но она вам не нравится. Поэтому выбирают что-то среднее. А трактор BELARUS соответствует по цене-качеству, поэтому выбирают, чтобы было недешевое, но качественное.

Сибирские -40 °C и столько же со знаком плюс на Мадагаскаре. Минский трактор вынослив и неприхотлив. А еще любим миллионами трактористов во всем мире, которые без перевода говорят на языке нашего BELARUS.

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-19

Александр Жаврид, старший мастер корпуса сборки тракторов ОАО «МТЗ»:
Как их украшают? Вот, Пакистан. В Ждановичах есть целый отдел продажи дизайна, тюнинга для трактористов. Ребята покупают, украшают, значит, они вкладывают душу в этот трактор.

Душа нашего BELARUS открыта для всех, кто трудится на земле. И чем громче в мире бряцают оружием, тем ценнее рокот нашего трактора. Пока стучит его железное сердце, будем жить, растить хлеб и мечтать о будущем – мирном, спокойном и благополучном. Кормилец, защитник и просто хороший друг – простой, трудолюбивый, безотказный и честный – настоящий белорус.

«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?-22

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# Год качества # общество # Сергей Радюк

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