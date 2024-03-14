«Ставят наши эмблемы». Тракторы BELARUS подделывают! Это плюс или минус для предприятия?

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. «У семи нянек дитя без глаза» – и это точно не про наш трактор. Каждые пять минут в этих стенах рождается новый BELARUS. И МТЗ единственный на континенте завод, который сохранил полный цикл производства: от «А» до «Я».

Сергей Радюк, главный технолог ОАО «МТЗ»:

Начиная от литейного производства, заготовительного, кузнечного, полной мехобработки, сборки, сварки, покраски, гальванических покрытий, все процессы у нас есть, и они выполняются в рамках единого предприятия. Выпускать трактор по полному циклу – это преимущество. Один в поле не воин. Но вкупе с умными опциями современным BELARUS под силу любая работа. Тракторы с системой точного земледелия не дань моде, а ответ времени. Лишь на таких машинам можно набрать крейсерскую скорость в мировой конкурентной борьбе. А она рынке сельхозтехники жестка и беспощадна. Удержаться на плаву в таких условиях под силу лишь тем, кто держит нос по ветру и способен быстро предложить новинки высочайшего качества. А потому в белорусском тракторном «репертуаре» регулярные премьеры.

Андрей Маталыцкий, директор филиала ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS»:

У нас появились два модернизированных трактора, которые мы показали в свое время аграриям. Начали с Беларуси, потом вывели на российский рынок. На сегодня пользуются спросом. Наши конкуренты пытаются вставлять палки в колеса, поэтому наши конструкторы тоже не сидят на месте. Новый дизайн техники пользуется спросом. Плюс модельный ряд, который у нас постоянно, это свыше 150 лошадиных сил. Сегодня китайцы пока еще для нас не являются конкурентами, но уже попытки есть.

Как и попытки подделать то, что связано со всемирно известной минской маркой. А не это ли еще один аргумент в пользу высокого качества стальных BELARUS?

Игорь Земцов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству:

Ставят даже наши эмблемы, аббревиатуры. С этим мы боремся, выявляем, даже порой нам приходят рекламации, курьезные ситуации, с жалобами на то, что качество того или иного узла не соответствует. Но при разбирательстве мы понимаем, что это даже не наше производство, что это явно подделка. Материалы и прочее используются не те, которые используем мы. Естественно, такие ситуации бывают. Это говорит в первую очередь о востребованности запасных частей, соответственно, и востребованности нашей техники. А раз подделывают, значит подделывают бренд наш, понимают, что на этом можно заработать. Для нас это где-то негативно, но это показатель нашего уровня и качества.

Цена и качество, качество и цена… Любой покупатель балансирует между этими чашами весов. Будь то бутылка молока, новый костюм или же трактор. И наш BELARUS здесь один из самых удачных компромиссов.

Александр Потураев, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по производству:

Мы идем в автосалон покупать машину. Вот, мне нравится Ferrari, но вы его не купите, потому что у вас нет денег. Вы смотрите на Lada Vesta Cross, тоже вроде машина неплохая, деньги на нее есть, но она вам не нравится. Поэтому выбирают что-то среднее. А трактор BELARUS соответствует по цене-качеству, поэтому выбирают, чтобы было недешевое, но качественное. Сибирские -40 °C и столько же со знаком плюс на Мадагаскаре. Минский трактор вынослив и неприхотлив. А еще любим миллионами трактористов во всем мире, которые без перевода говорят на языке нашего BELARUS.