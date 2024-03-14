К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. За семь десятилетий с конвейера Минского тракторного сошло 4 миллиона тракторов BELARUS. Тот случай, когда количество, а еще опыт, традиции, нерастраченная школа, сохраненное предприятие рождают высокое качество.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

В Советском Союзе было принято поставлять на экспорт наиболее качественный товар, для внутреннего рынка качество было не такое. 1979 год, я студент Белорусского политехнического института. Мы с группой пришли на экскурсию на тракторный завод. И нам рассказывают: вот линейка тракторов красного цвета – они идут на экспорт, а вот линейка тракторов синего цвета – они идут на внутренний рынок. И тогда мой суданский коллега говорит: «Слушай, а как же мне купить синий трактор?» Я говорю: «Зачем?» – «Вы же для себя, наверное, лучше делаете». Сегодня у нас что внутренний рынок, что внешний рынок одинаковы. Мы делаем трактора одного красного цвета.

Андрей Заболотный, начальник отдела дизайна ОАО «МТЗ»:

Мы перед этим решением четко изучили этот вопрос, обратную связь от наших дилеров. Не то что мы резко захотели убрать синий цвет. Самый первый трактор был МТЗ-1, красный, кирпичного цвета. Потом высветлялся. Мы выбрали усредненный цвет. И неспроста почти у всех производителей логотипы красные. У нас логотип красный, у «Гомсельмаша» – красный. Наша задача – не быть похожими на кого-то, но и в то же время не делать какие-то суперсмелые решения. Наша задача – быть понятными, доступными, простыми.

Да, на мировом тракторном «подиуме» отныне наши тракторы BELARUS будут в красных одеждах – единый стиль, высокое качество. Но это вовсе не значит, что исключений не будет. Для тех, кто покупает белорусское, готовы исполнить любой каприз.

Александр Кунец, начальник механического цеха № 1 ОАО «МТЗ»:

Мы продаем трехколесный трактор зеленого цвета для обработки хлопка. Какие-то страны заказывают даже черного цвета кабину. Мы готовы сотрудничать со всеми и готовы сделать то, что хочет наш покупатель – любой каприз абсолютно. Это может быть любая комплектация, любое цветовое решение. На данный момент мы продаем не только трактор, мы продаем к нему и технологию. Трактор с технологией – это подготовленный готовый продукт для выполнения любой задачи. А это тот случай, когда фантазии фантастов уже становятся реальностью. Первый отечественный беспилотный трактор. Отдавать команды умной машине оператор может за десятки километров, управляя при этом не одним, а целым парком тракторов. За массовым производством таких BELARUS, конечно, будущее. Но и профессия тракториста не уйдет в прошлое.

Николай Зезетко, главный конструктор ОАО «МТЗ»:

Мы сегодня добились работы этого трактора беспилотного на отдельных операциях: на пахоте, на уборке трав. Поле имеет, естественно, много камней, препятствий, поэтому при вспашке возможна поломка лемеха. Если трактор беспилотный, можно камеру поставить на каждый корпус – он увидит и остановится. А что дальше? Сам трактор не исправит. На внесение удобрений – это вредные условия работы. На этих операциях можно использовать.

Железные BELARUS – надежные помощники и в поле, и на ферме, и даже на городских улицах круглый год. Но именно весной для этих «лошадок» начинается горячая пора. И завершится она лишь поздней осенью. Период, когда даже часовой простой техники, – непозволительная роскошь.

Игорь Земцов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству:

Здесь я бы раскрыл два таких момента: в первую очередь, техника должна в этот период работать безотказно; второй момент – если вдруг что-то и случилось, ремонт занял бы короткое время, это можно было бы устранить в полевых условиях без какой-то спецтехники и специалистов, можно было бы устранить самому быстро и оперативно. Опять же, чтобы соблюсти эти сроки. И вот с этой точки зрения наши конструкторы прорабатывают модели и изготавливают тракторы. Они тоже учитывают именно ремонтопригодность, оперативность и быстроту ремонта. Допустим, если фура остановилась, сломалась, можно день, два и три ремонтировать. Но здесь надо сеяться срочно, сегодня, чтобы у аграриев не было проблем. Если что-то случилось, он должен сам или с небольшой помощью все устранить. Надежность, долговечность и простота в обслуживании – вот за что ценят BELARUS с железным характером во всем мире.