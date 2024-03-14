«BELARUS вечный». Качество и надёжность – за 7 десятилетий с конвейера МТЗ сошло 4 млн тракторов
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За семь десятилетий с конвейера Минского тракторного сошло 4 миллиона тракторов BELARUS. Тот случай, когда количество, а еще опыт, традиции, нерастраченная школа, сохраненное предприятие рождают высокое качество.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
В Советском Союзе было принято поставлять на экспорт наиболее качественный товар, для внутреннего рынка качество было не такое. 1979 год, я студент Белорусского политехнического института. Мы с группой пришли на экскурсию на тракторный завод. И нам рассказывают: вот линейка тракторов красного цвета – они идут на экспорт, а вот линейка тракторов синего цвета – они идут на внутренний рынок. И тогда мой суданский коллега говорит: «Слушай, а как же мне купить синий трактор?» Я говорю: «Зачем?» – «Вы же для себя, наверное, лучше делаете».
Сегодня у нас что внутренний рынок, что внешний рынок одинаковы. Мы делаем трактора одного красного цвета.
Андрей Заболотный, начальник отдела дизайна ОАО «МТЗ»:
Мы перед этим решением четко изучили этот вопрос, обратную связь от наших дилеров. Не то что мы резко захотели убрать синий цвет. Самый первый трактор был МТЗ-1, красный, кирпичного цвета. Потом высветлялся. Мы выбрали усредненный цвет. И неспроста почти у всех производителей логотипы красные. У нас логотип красный, у «Гомсельмаша» – красный. Наша задача – не быть похожими на кого-то, но и в то же время не делать какие-то суперсмелые решения. Наша задача – быть понятными, доступными, простыми.
Да, на мировом тракторном «подиуме» отныне наши тракторы BELARUS будут в красных одеждах – единый стиль, высокое качество. Но это вовсе не значит, что исключений не будет. Для тех, кто покупает белорусское, готовы исполнить любой каприз.
Александр Кунец, начальник механического цеха № 1 ОАО «МТЗ»:
Мы продаем трехколесный трактор зеленого цвета для обработки хлопка. Какие-то страны заказывают даже черного цвета кабину. Мы готовы сотрудничать со всеми и готовы сделать то, что хочет наш покупатель – любой каприз абсолютно. Это может быть любая комплектация, любое цветовое решение. На данный момент мы продаем не только трактор, мы продаем к нему и технологию. Трактор с технологией – это подготовленный готовый продукт для выполнения любой задачи.
А это тот случай, когда фантазии фантастов уже становятся реальностью. Первый отечественный беспилотный трактор. Отдавать команды умной машине оператор может за десятки километров, управляя при этом не одним, а целым парком тракторов. За массовым производством таких BELARUS, конечно, будущее. Но и профессия тракториста не уйдет в прошлое.
Николай Зезетко, главный конструктор ОАО «МТЗ»:
Мы сегодня добились работы этого трактора беспилотного на отдельных операциях: на пахоте, на уборке трав. Поле имеет, естественно, много камней, препятствий, поэтому при вспашке возможна поломка лемеха. Если трактор беспилотный, можно камеру поставить на каждый корпус – он увидит и остановится. А что дальше? Сам трактор не исправит. На внесение удобрений – это вредные условия работы. На этих операциях можно использовать.
Железные BELARUS – надежные помощники и в поле, и на ферме, и даже на городских улицах круглый год. Но именно весной для этих «лошадок» начинается горячая пора. И завершится она лишь поздней осенью. Период, когда даже часовой простой техники, – непозволительная роскошь.
Игорь Земцов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству:
Здесь я бы раскрыл два таких момента: в первую очередь, техника должна в этот период работать безотказно; второй момент – если вдруг что-то и случилось, ремонт занял бы короткое время, это можно было бы устранить в полевых условиях без какой-то спецтехники и специалистов, можно было бы устранить самому быстро и оперативно. Опять же, чтобы соблюсти эти сроки. И вот с этой точки зрения наши конструкторы прорабатывают модели и изготавливают тракторы. Они тоже учитывают именно ремонтопригодность, оперативность и быстроту ремонта. Допустим, если фура остановилась, сломалась, можно день, два и три ремонтировать. Но здесь надо сеяться срочно, сегодня, чтобы у аграриев не было проблем. Если что-то случилось, он должен сам или с небольшой помощью все устранить.
Надежность, долговечность и простота в обслуживании – вот за что ценят BELARUS с железным характером во всем мире.
Александр Потураев, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по производству:
В Ганновере на выставке были. Я хотел сесть в трактор (не буду говорить, какой фирмы). Я наступил на подножку, а подножка и сломалась. Люди сразу закрыли щитами, поменяли подножку, меня больше к трактору не подпустили. Этим все сказано. Преимущество нашего трактора на мировом рынке в том, что он металлоемкий, может эксплуатироваться и год, и 2, и 5, и 10, 15-20 лет. В основном западная техника рассчитана на срок эксплуатации 5-10 лет. А трактор BELARUS вечный. Любой нормально технически подкованный человек может его дома сам разобрать и собрать, имея определенную литературу или интернет. Это преимущество. Если сегодня западный трактор стоит рубль, то обслуживание будет стоить пять рублей. Запасные части будут стоить в разы дороже, чем если разобрать трактор и продать его по запчастям.
Андрей Маталыцкий, директор филиала ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS»:
Аграрии, с которыми я общаюсь, фермеры, у которых собственные угодья, есть у него и «немец», и «американец», и «китаец». Человек в свое время брал, как говорится, на пробу. При этом у него есть трактор 1221, который он купил лет 12 назад. Трактор работает, происходит его износ. Он его своими руками разобрал, внутри покрасил, почистил. Показал мне фотографию, как он выглядел при покупке и как он выглядит сегодня. Разницы не было почти никакой. Этому трактору было больше 10 лет. И он будет продолжать работать и функционировать.
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