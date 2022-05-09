«Самый великий праздник из всех праздников». Мнение ветеранов о значимости 9 Мая

Новости Беларуси. 9 Мая. Слезы радости, мемориалы в объятиях цветов и тысячи благодарных потомков с фотографиями героев, чьи снимки – гордость семейных альбомов. Самые зрелищные кадры дня, которые попали в фокус наших видеокамер в разных регионах страны, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это праздник, это выстраданный праздник. Это святой праздник.

Это самый особенный и самый великий праздник из всех праздников, потому что если бы не было наших героев, ветеранов, то не было бы и нас.