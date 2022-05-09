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«Самый великий праздник из всех праздников». Мнение ветеранов о значимости 9 Мая

09 мая 2022 19:01
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Новости Беларуси. 9 Мая. Слезы радости, мемориалы в объятиях цветов и тысячи благодарных потомков с фотографиями героев, чьи снимки – гордость семейных альбомов. Самые зрелищные кадры дня, которые попали в фокус наших видеокамер в разных регионах страны, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самый великий праздник из всех праздников». Мнение ветеранов о значимости 9 Мая-1

Это праздник, это выстраданный праздник. Это святой праздник.

«Самый великий праздник из всех праздников». Мнение ветеранов о значимости 9 Мая-4

Это самый особенный и самый великий праздник из всех праздников, потому что если бы не было наших героев, ветеранов, то не было бы и нас.

«Самый великий праздник из всех праздников». Мнение ветеранов о значимости 9 Мая-7

Федор Кривоногов, ветеран Великой Отечественной войны:
Объявили, что война закончилась, радовались и плясали, ликовали, все оружие расстреляли.

«Самый великий праздник из всех праздников». Мнение ветеранов о значимости 9 Мая-10

Надежда Захаренко, бывший малолетний узник концлагеря:
День Победы – это все, вся жизнь. Надо помнить и на сердце держать, что это мы опять живем.

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# Великая Отечественная война # общество # Федор Кривоногов # Надежда Захаренко # Фотофакт

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