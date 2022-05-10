Оборудуют позиции для стрелкового оружия, гранатомётов. В Беларуси продолжается проверка сил реагирования
Новости Беларуси. Белорусская армия всегда должна быть готова ответить на военную агрессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противодействие угрозам как на земле, так и в воздухе отрабатывают белорусские военнослужащие в рамках проверки сил реагирования.
Подразделения, совершая многокилометровые марши, прибывают в назначенные районы, где организовываются круглосуточные дежурства. Готовятся места для проживания и приготовления пищи, в инженерном отношении оборудуются позиции, маскируется боевая техника. В дальнейшем подразделения приступят к выполнению учебно-боевых задач.
Военнослужащий сил специальных операций:
В рамках проверки сил немедленного реагирования подразделение прибыло в район выполнения задачи, где организуется несение службы на сторожевом посту. В ходе подготовки сторожевого поста выполнили мероприятия по инженерному оборудованию позиций для стрелкового оружия, гранатометов, боевых машин.
Военные будут действовать на незнакомых для них участках местности и в условиях быстро меняющейся обстановки. Подобные проверки являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и помогают оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.