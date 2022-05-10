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Оборудуют позиции для стрелкового оружия, гранатомётов. В Беларуси продолжается проверка сил реагирования

10 мая 2022 08:44
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Новости Беларуси. Белорусская армия всегда должна быть готова ответить на военную агрессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противодействие угрозам как на земле, так и в воздухе отрабатывают белорусские военнослужащие в рамках проверки сил реагирования.

Оборудуют позиции для стрелкового оружия, гранатомётов. В Беларуси продолжается проверка сил реагирования-1

Подразделения, совершая многокилометровые марши, прибывают в назначенные районы, где организовываются круглосуточные дежурства. Готовятся места для проживания и приготовления пищи, в инженерном отношении оборудуются позиции, маскируется боевая техника. В дальнейшем подразделения приступят к выполнению учебно-боевых задач.

Оборудуют позиции для стрелкового оружия, гранатомётов. В Беларуси продолжается проверка сил реагирования-4

Военнослужащий сил специальных операций:
В рамках проверки сил немедленного реагирования подразделение прибыло в район выполнения задачи, где организуется несение службы на сторожевом посту. В ходе подготовки сторожевого поста выполнили мероприятия по инженерному оборудованию позиций для стрелкового оружия, гранатометов, боевых машин.

Оборудуют позиции для стрелкового оружия, гранатомётов. В Беларуси продолжается проверка сил реагирования-7

Военные будут действовать на незнакомых для них участках местности и в условиях быстро меняющейся обстановки. Подобные проверки являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и помогают оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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