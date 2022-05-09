«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты

Шествие «Бессмертный полк» в Москве объединило около миллиона человек. Участие в нем приняла и делегация из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шествие «Бессмертный полк» в Москве объединило около миллиона человек. Участие в нем приняла и делегация из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядка сотни наших соотечественников с портретами своих родственников прошли в масштабном строю по столице России. Это ветераны войны, участники боевых действий на территории других государств, представители молодежных и общественных организаций.
Два года из-за пандемии коронавируса акция проходила онлайн. А в нынешнем, 2022-м, участники смогли увидеться воочию.
Виктор Сивохин, председатель общества дружбы народов Беларуси и России:
Это день счастья, понимаете? Наконец-то восстанавливается традиция, когда мы можем спокойно пройти по Красной площади, мы, белорусы. И россияне сегодня идут спокойно с портретами наших отцов, дедов в рамках «Бессмертного полка» во главе с Грызловым Борисом Вячеславовичем по Минску, а мы – по Москве.
Участники шествия торжественно прошли 7 километров. Финишировал марш на Красной площади. Примечательно, что такие мероприятия, как «Бессмертный полк» и памятные церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и военным мемориалам, прошли почти в 130 странах.
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«Поддержать великую Россию». Делегация из Беларуси принимает участие в легендарном шествии «Бессмертный полк»