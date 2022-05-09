«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты

Шествие «Бессмертный полк» в Москве объединило около миллиона человек. Участие в нем приняла и делегация из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка сотни наших соотечественников с портретами своих родственников прошли в масштабном строю по столице России. Это ветераны войны, участники боевых действий на территории других государств, представители молодежных и общественных организаций.

Два года из-за пандемии коронавируса акция проходила онлайн. А в нынешнем, 2022-м, участники смогли увидеться воочию.