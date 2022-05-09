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«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты

09 мая 2022 18:37
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Шествие «Бессмертный полк» в Москве объединило около миллиона человек. Участие в нем приняла и делегация из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты-1

«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты-3

Порядка сотни наших соотечественников с портретами своих родственников прошли в масштабном строю по столице России. Это ветераны войны, участники боевых действий на территории других государств, представители молодежных и общественных организаций.

«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты-6

«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты-8

Два года из-за пандемии коронавируса акция проходила онлайн. А в нынешнем, 2022-м, участники смогли увидеться воочию.

«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты-11

Виктор Сивохин, председатель общества дружбы народов Беларуси и России:
Это день счастья, понимаете? Наконец-то восстанавливается традиция, когда мы можем спокойно пройти по Красной площади, мы, белорусы. И россияне сегодня идут спокойно с портретами наших отцов, дедов в рамках «Бессмертного полка» во главе с Грызловым Борисом Вячеславовичем по Минску, а мы – по Москве.

«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты-14

«Это день счастья, понимаете?» В Москве белорусы приняли участие в параде Победы. Самые яркие моменты-16

Участники шествия торжественно прошли 7 километров. Финишировал марш на Красной площади. Примечательно, что такие мероприятия, как «Бессмертный полк» и памятные церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и военным мемориалам, прошли почти в 130 странах.

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# Великая Отечественная война # Борис Грызлов # Виктор Сивохин # Фотофакт

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