«Белорусские Карловы Вары». Пять причин выбрать для отдыха санаторий «Ружанский»

Новости Беларуси. Здоровья в Новом году – такое пожелание, пожалуй, самое традиционное. Санаторий «Ружанский» готов такие приятные слова воплотить в реальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта здравница в топе популярных мест, где можно отпраздновать любимые зимние праздники, да, впрочем, и оздоровиться на протяжение всего года. Причем курорт в фаворе не только у белорусов, иностранцы давно облюбовали этот остров здоровья в Беловежской пуще. Накануне нам удалось разузнать у директора санатория секрет бизнес-успеха в туриндустрии и приоткрыть завесу самой загадочной ночи в году. Итак, Владимир Карпечкин гость нашей регулярной рубрики «Мнение». Сергей Прохоров, СТВ:

«Ружанский» – единственный санаторий в нашей стране, который находится в столь живописном месте, в Беловежской пуще. Скажите, много ли у вас желающих посетить санаторий? Откуда, как правило, они приезжают?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мы находимся в самой южной точке нашей республики, что делает отдых у нас наиболее эффективным, поскольку в санаторно-курортное лечение входит такое понятие, как климатотерапия. Наш санаторий проводит социально-ориентированную ценовую стратегию. У нас реализовываются скидки для людей с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров, детей и категорий, к ним приравненным. Наш санаторий делает скидки до 50 %. «Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там? Сергей Прохоров:

Скажите, чем еще вы можете удивить своих гостей?

Владимир Карпечкин:

Наш санаторий располагает уникальной материально-технической базой. Закуплено новейшее современное медицинское оборудование. «Ружанский» сегодня сложный комплекс, в составе которого находится пять жилых корпусов, два лечебных корпуса, три бассейна (детский и два взрослых), комплекс саун, детский аквапарк. То есть СПА-составляющая у нас очень сильно развита. Также все наши структурные подразделения соединены между собой надземными стеклянными отапливаемыми переходами, что делает нас очень комфортными, поскольку люди, получая процедуры, могут не выходить на улицу, а перемещаться по санаторию по этим переходам. 28 бесплатных процедур. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский» зимой

Сергей Прохоров:

Так называемые сухие ноги? Владимир Карпечкин:

Совершенно верно. В ближайшее время мы планируем смонтировать такую штуку, как искусственное солнце. У нас можно будет прямо зимой загорать, находясь в бассейне. В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»? Сергей Прохоров:

А что касается меню? Хотелось бы отметить праздник весело, но так, чтобы не было потом последствий, ведь это все-таки лечебное заведение.