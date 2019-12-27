Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Новости Беларуси. 27 декабря во Дворце Республики собрались дети со всей Беларуси. Более двух тысяч ребят приглашены на Главную ёлку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.











Часто ее называют президентской, потому что по традиции каждый год маленьких белорусов лично поздравляет глава государства. Обращаясь к ребятам, Александр Лукашенко отметил, что именно в добрых делах продолжаются лучшие традиции белорусов, у которых нет и не может быть чужих детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы как истинные благородные люди, как истинные белорусы помогаем этим детишкам. К нам на оздоровление приезжают ребята из разных уголков планеты, например, из Японии, Китая, Сирии. В республиканском центре «Зубрёнок» побывали дети из более чем 40 стран мира. И всем им не только мы, взрослые, но прежде всего вы, дети, дарили свои улыбки и свои добрые сердца. Это запомнится навсегда. Это малое, что мы можем сделать для того, чтобы все дети Земли знали: они нужны. И мы, взрослые, в своем большинстве живем и работаем ради счастливого будущего этих детей.

Я очень верю в вас и знаю, что в будущем вы станете хорошими людьми – честными, добрыми и трудолюбивыми. Знаю, что вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное.





Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний, а еще те, кто в силу жизненных обстоятельств не может встретить праздник в кругу семьи – воспитанники детских домов и интернатов. Они главные гости новогоднего представления во Дворце Республики.

Волшебная атмосфера уже с порога. Прямо в холле встречают любимые сказочные персонажи и задорно зазывают в хоровод. Но самое интересное – на сцене. Это красочное музыкально-сценическое шоу в исполнении творческих коллективов страны. Ну, и разумеется, сегодня ни один маленький зритель не остался без подарка.

Здесь очень атмосферно: сразу появляется новогоднее настроение. Побывать здесь – это то же самое, что побывать в какой-то сказке. Мне кажется, что после этой поездки многие мечты могут сбыться.

Снега не было и настроения, соответственно, тоже. А сюда приехал – и снег пошел, и везде елки, люди счастливы. Все очень круто и красиво.

Очень большие впечатления, что именно я побывала на этой елке. Много детей хотели сюда попасть, но попали единицы, лучшие дети. Очень большие впечатления, очень радостно.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы охватили каждого ребенка. Те, кто в семьях, – понятно, получат подарки и от школы, от детсада, и от родителей. Те, которые обделены этой заботой и временно находятся в детских домах, интернатах, в домах семейного типа они окружены заботой и, конечно, поздравления будут от их приемных родителей. Но вы видите, все должностные лица посещают, поздравляют детей. И самое главное – мы напитываемся этой энергетикой, которая исходит от детей в предвкушении чуда.