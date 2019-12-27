Дмитрий Лукашенко с семьёй вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

Новости Беларуси. Председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей встречали в Дивинском детском доме в Кобринском районе. Здесь находятся 29 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. У большинства из ребят матери и отцы лишены родительских прав либо по какой-то причине не могут выполнять свои родительские обязанности.

Дмитрий Лукашенко с супругой и дочерьми вместе с ребятами смотрели за театрализованным представлением у елки. Песни, танцы, игры – веселья и ярких эмоций хватило всем.

Дмитрий Лукашенко, председатель республиканского объединения «Президентский спортивный клуб»:

Детки молодцы, хорошо подготовились, принимали активное участие, что не может не радовать. Хочу поздравить всех с Рождеством и Новым годом, пожелать мира, добра в наши дома.

Дарья Лукашенко:

Думаю, мы приехали абсолютно не зря. Считаю, что это очень хорошая традиция: приезжать в рамках акции «Наши дети». Каждый ребенок имеет право на счастье, волшебство, особенно в преддверии Нового года.