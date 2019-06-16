«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Новости Беларуси. Изнуряюще жаркий июнь буквально выгоняет нас из городов и поселков на природу. Будь то отпуск или просто выходные дни – отдых лучше, когда он с пользой для здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только представьте: берег озера, окруженный сосновым лесом. Вкусная еда, комфортные номера. А еще комплекс медицинских и оздоровительных процедур. Всё это – санаторий «Ружанский». Мы отправились туда, чтобы лично убедиться: отдыхать здесь здОрово и здорОво!

Утопающий в розах. Название санатория – «Ружанский» – пошло не только от поселка, недалеко от которого он находится, но и от обилия высаженных на его территории цветов. Красные, розовые, желтые, белые – сейчас самое время любоваться цветением и наслаждаться ароматом. Особая гордость директора Владимира Карпечкина. Но розы – это, скорее, лирическое дополнение к условиям проживания и питания, а также комплексу лечебно-оздоровительных услуг, которые можно получить в «Ружанском».

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Санаторий «Ружанский» представляет собой на сегодняшний день современное многопрофильное учреждение, в структуре которого находится пять жилых корпусов, два лечебных корпуса, водно-спортивный комплекс, детский аквапарк. Территория, инфраструктура: спортивные площадки, детские игровые площадки, оборудованная пляжная территория, где люди могут комфортно отдыхать, загорать, принимать солнечные ванны, купаться.

«Наша коечная мощность – 350 койкомест, но при желании мы можем принять больше – до 400 человек» Юлия Огнева, СТВ:

На сколько человек рассчитан ваш санаторий? Владимир Карпечкин:

Наша коечная мощность – 350 койкомест, но при желании мы можем принять больше – до 400 человек. То есть у нас достаточно вместительная база. Но при этом хочу подчеркнуть, что нас отличает выгодно от других санаториев: у нас корпуса разрозненно находятся на территории, поэтому даже приехав компанией, вы при определенном раскладе можете друг друга и не встретить. «Организована целая программа для женщин» Санаторий – это скорее про лечение и оздоровление, чем про отдых. В «Ружанском» вам помогут при заболеваниях органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, систем кровообращения и эндокринной, при болезнях органов пищеварения. Гуляя по территории, невольно отметишь, что большинство отдыхающих – женщины.

Владимир Карпечкин:

Это неспроста. Как гинеколог, я понимаю важность вопроса, что надо уделять женщинам повышенное внимание. Мы таким путем и пошли. У нас отдельно, в стороне от людских глаз, организована целая программа для женщин, включающая в себя гинеколога, косметолога, парикмахерскую. Там же работает врач-иглорефлексотерапевт. Поэтому женщины, приезжая к нам отдыхать, они могут уделить внимание себе любимым, привести себя в порядок: прическу, маникюр, педикюр, а также поправить свое женское здоровье. В «Ружанском» есть установка подводного горизонтального вытяжения и криосауна Есть в «Ружанском» и уникальная установка подводного горизонтального вытяжения. Таких на республику всего несколько единиц.

Светлана Герасимович, врач-эндокринолог 1-й категории, врач-педиатр 1-й категории ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Во время процедуры происходит растяжение расстояния между позвонками, что снимает боль, спазм, снимает мышечный тонус, мышечное напряжение. Это ведет к обезболиванию. Также в наличии нашего санатория находится криосауна. Здесь происходит дозированное воздействие кратковременное потоков ламинарного воздуха температурой -80 градусов. Это является положительным стрессом для организма.

«Добыча нашей минеральной воды происходит на территории нашего санатория» Юлия Огнева:

Санатории Беларуси также славятся своей минеральной водой. Наверняка она есть и у вас.

Светлана Герасимович:

Добыча нашей минеральной воды происходит на территории нашего санатория. Наша вода является слабой минерализации, хлоридно-натриевая-кальцевая. Также особенностью нашей минеральной воды является то, что в составе находится фтор и бром. Фтор подходит для заболеваний опорно-двигательного аппарата, укрепляет наши кости, укрепляет наши зубы. А бром регулирует работу нервной системы.

«Грязи не имеют аналогов – ни зарубежных, ни отечественных» Юлия Огнева:

Грязями вы тоже наверняка славитесь? Светлана Герасимович:

Грязи не имеют аналогов – ни зарубежных, ни отечественных. Они широко применяются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях нервной системы и кожи.

Широкий профиль лечебно-оздоровительных услуг сужать не планируется. Но есть направление, к развитию которого в санатории «Ружанский» подойдут еще более основательно.

Владимир Карпечкин:

Из перспектив мы видим для себя такое направление, которое планируем развивать, – это реабилитационные возможности нашего учреждения. Они у нас значительные. «Мы доступны для всех категорий граждан» Лечение и оздоровление никак не мешает, даже способствует отличному отдыху. Специально для гостей оборудован СПА- и водно-спортивный комплекс. Два бассейна – большой и малый, аквапарк, сауны. Плюс тренажерный зал.

Кстати, посещение бассейнов и тренажерного зала входит в стоимость путевки. В нее же включены лечебно-оздоровительные процедуры, проживание и питание. Взрослых кормят пять раз в день, а детей и вовсе шесть. Причем у гостей есть выбор – можно сделать заказ из меню, а можно выбрать шведский стол.

Информацию о стоимости путевки проще всего получить на сайте санатория. Там же указаны контактные номера, позвонив по которым можно проконсультироваться дополнительно.

Михаил Герасимович, коммерческий директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Цена на путевку сформирована таким образом, что мы доступны для всех категорий граждан. Юлия Огнева:

Вроде летний период уже в самом разгаре. Можно еще к вам приехать?