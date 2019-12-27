«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве

Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У главного зимнего персонажа здесь пока нет своей резиденции. На вечерний интерактив дедушка выходит с площади Звезд. Желающих пообщаться становится все больше.
Дед Мороз:
Диалог очень интересен, и ребята очень развитые. А просят разное. Вот вчера все просили снега. Ожидать всего самого хорошего и надеяться на лучшее. Надо верить в чудеса, и они обязательно исполнятся.
На улицах города жителей и гостей ожидает множество веселых развлечений. Это новогодние флешмобы, парад санок и открытые кинопоказы. Празднования продлятся до 14 января и завершатся большим концентром-мюзиклом талантливой молодежи Могилева.