«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве

Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





У главного зимнего персонажа здесь пока нет своей резиденции. На вечерний интерактив дедушка выходит с площади Звезд. Желающих пообщаться становится все больше.





Дед Мороз:

Диалог очень интересен, и ребята очень развитые. А просят разное. Вот вчера все просили снега. Ожидать всего самого хорошего и надеяться на лучшее. Надо верить в чудеса, и они обязательно исполнятся.