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«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве

27 декабря 2019 12:24
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Новости Беларуси. Прочитать новогодний стих, спеть песню и поделиться своим самым заветным желанием. В Могилеве Дед Мороз каждый день выходит на онлайн связь с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве-1



У главного зимнего персонажа здесь пока нет своей резиденции. На вечерний интерактив дедушка выходит с площади Звезд. Желающих пообщаться становится все больше.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве-3



Дед Мороз:
Диалог очень интересен, и ребята очень развитые. А просят разное. Вот вчера все просили снега. Ожидать всего самого хорошего и надеяться на лучшее. Надо верить в чудеса, и они обязательно исполнятся.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве-5

На улицах города жителей и гостей ожидает множество веселых развлечений. Это новогодние флешмобы, парад санок и открытые кинопоказы. Празднования продлятся до 14 января и завершатся большим концентром-мюзиклом талантливой молодежи Могилева.

«Вчера все просили снега». Дед Мороз онлайн общается с ребятами в Могилёве-8

# Новый год # общество # Дед Мороз # Фотофакт

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