В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?

Новости Беларуси. За лечением подальше от городской суеты. В санаторий «Ружанский» готовы добираться даже за тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдых настолько комфортный, что компенсирует любые расстояния. И это мнение отдыхающих. Почему же наша здравница пользуется спросом даже у признанных лидеров туристической индустрии? Узнавал Пётр Бутрим.

Вместо побережья моря Мраморного или Средиземного – пейзажи белорусской природы. Азза Сиргани из Египта в этом году для отдыха и лечения выбрала совершенно новое для себя направление.

Азза Сиргани:

Очень приятное ощущение – быть в хороших руках. Это ощущение у меня здесь постоянно. Все большие профессионалы. Атмосфера хорошая, погода, у нас здесь есть озеро, бассейн.

В санаторий «Ружанский» женщина взяла и двух дочерей. Нора очень хочет похудеть, и уже благодаря белорусским специалистам сбросила несколько килограммов.

А еще гостей из жаркого Каира привлекает высокого качества медицина и местный климат.

Нора Сиргани:

В нашей стране очень жарко. Мы не можем долго находиться на солнце. А здесь погода прекрасная, более прохладно. Мы можем быть на солнце и не сгореть. Также без проблем можно плавать. Нам очень нравится это.

Как должен быть организован отдых по всем мировым стандартам египтяне знают не понаслышке. Эта страна одна из лидеров туристического рынка.

В отзывах о «Ружанском» гости едины: у санатория есть все для того, чтобы привлекать еще больше отдыхающих со всего мира.

Махмуд Абу Седера:

Здесь спокойно, везде деревья. Все очень хорошо организовано. Лечение хорошее. Если у меня будет возможность приехать сюда в следующем году, я обязательно приеду. И не один, а с семьей.

Облегчает приезд в этот экологически чистый уголок и безвизовый режим. Не так давно время пребывания в Пружанском районе продлили до 15 дней.

Михаил Герасимович, коммерческий директор санатория «Ружанский»:

К нам едут со всех стран и континентов. Конечно, преобладающее большинство это наши соседи: Россия, Литва, Латвия, Польша, Украина. Но также едут граждане из дальних стран: Германии, Израиля, США. Современное оборудование, отменный сервис, и в то же время цены, отмечают гости, гораздо ниже.

Петр Бутрим, корреспондент:

В санатории «Ружанский» гостям предлагают больше 200 различных процедур: от стандартного массажа до подводного горизонтального вытяжения. Под крышей здравницы есть целый водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами и аквапарком.