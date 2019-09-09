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В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?

09 сентября 2019 16:32
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Новости Беларуси. За лечением подальше от городской суеты. В санаторий «Ружанский» готовы добираться даже за тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдых настолько комфортный, что компенсирует любые расстояния. И это мнение отдыхающих.

Почему же наша здравница пользуется спросом даже у признанных лидеров туристической индустрии? Узнавал Пётр Бутрим.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-1

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-3

Вместо побережья моря Мраморного или Средиземного – пейзажи белорусской природы. Азза Сиргани из Египта в этом году для отдыха и лечения выбрала совершенно новое для себя направление.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-6

Азза Сиргани:
Очень приятное ощущение – быть в хороших руках. Это ощущение у меня здесь постоянно. Все большие профессионалы. Атмосфера хорошая, погода, у нас здесь есть озеро, бассейн.

 

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-9

В санаторий «Ружанский» женщина взяла и двух дочерей. Нора очень хочет похудеть, и уже благодаря белорусским специалистам сбросила несколько килограммов.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-12

А еще гостей из жаркого Каира привлекает высокого качества медицина и местный климат.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-15

Нора Сиргани:
В нашей стране очень жарко. Мы не можем долго находиться на солнце. А здесь погода прекрасная, более прохладно. Мы можем быть на солнце и не сгореть. Также без проблем можно плавать. Нам очень нравится это.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-18

Как должен быть организован отдых по всем мировым стандартам египтяне знают не понаслышке. Эта страна одна из лидеров туристического рынка.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-21

В отзывах о «Ружанском» гости едины: у санатория есть все для того, чтобы привлекать еще больше отдыхающих со всего мира.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-24

Махмуд Абу Седера:
Здесь спокойно, везде деревья. Все очень хорошо организовано. Лечение хорошее. Если у меня будет возможность приехать сюда в следующем году, я обязательно приеду. И не один, а с семьей.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-27

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-29

Облегчает приезд в этот экологически чистый уголок и безвизовый режим. Не так давно время пребывания в Пружанском районе продлили до 15 дней.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-32

Михаил Герасимович, коммерческий директор санатория «Ружанский»:
К нам едут со всех стран и континентов. Конечно, преобладающее большинство это наши соседи: Россия, Литва, Латвия, Польша, Украина. Но также едут граждане из дальних стран: Германии, Израиля, США.

Современное оборудование, отменный сервис, и в то же время цены, отмечают гости, гораздо ниже.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-35

Петр Бутрим, корреспондент:
В санатории «Ружанский» гостям предлагают больше 200 различных процедур: от стандартного массажа до подводного горизонтального вытяжения. Под крышей здравницы есть целый водно-оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами и аквапарком.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?-38

Вот так, слава о белорусском санатории «Ружанский» дошла за три тысячи километров. Сами же искушенные туристы из Египта уверены, что знакомством не ограничатся и обязательно сюда вернутся.

*На правах рекламы

# Оздоровление # Здоровье # Пётр Бутрим # Фотофакт

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