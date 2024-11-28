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Белорусские боксёры успешно выступили на турнире имени Героя СССР Ливенцева. Пообщались с инструкторами

28 ноября 2024 11:57
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Белорусский бокс в последнее время на слуху благодаря успехам наших спортсменов. А вообще традиции белорусского бокса глубокие, богатые. Этот вид спорта щедр на таланты и звонкие имена. Вдвойне отрадно, что молодые атлеты продолжают нести высокое звание предшественников. Об этом поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Алексей Коктиков и Арина Данильчик, спортсмены-инструкторы национальной команды по боксу.

Юрий Царев, ведущий:
Недавно завершился международный турнир имени Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. У нас есть хорошие результаты.

Белорусские боксёры успешно выступили на турнире имени Героя СССР Ливенцева. Пообщались с инструкторами-2

Арина Данильчик, спортсмен-инструктор национальной команды по боксу:
Да, безусловно, этот турнир очень престижный. И особенно хорошо то, что он совмещает и сильнейших спортсменов, то есть дает нам возможность попробовать свои силы с сильнейшими державами в боксе, но и почтить память Героя Советского Союза. Особенно отрадно, что дочь присутствует на каждых соревнованиях. И она учредила приз «За волю к победе». Отдать дань уважения, почтения герою – это тоже очень важно.

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси # Спортивные соревнования # Арина Данильчик # Белорусские спортсмены # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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