Белорусские боксёры успешно выступили на турнире имени Героя СССР Ливенцева. Пообщались с инструкторами

Белорусский бокс в последнее время на слуху благодаря успехам наших спортсменов. А вообще традиции белорусского бокса глубокие, богатые. Этот вид спорта щедр на таланты и звонкие имена. Вдвойне отрадно, что молодые атлеты продолжают нести высокое звание предшественников. Об этом поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Алексей Коктиков и Арина Данильчик, спортсмены-инструкторы национальной команды по боксу.

Юрий Царев, ведущий:

Недавно завершился международный турнир имени Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. У нас есть хорошие результаты.